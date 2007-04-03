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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 січ, 2020 22:09
чик
, я смотрю в свой чертёж
П.С. было дописано, когда курс был по середине канала. Могла быть любая либотакия
П.С. А Воздуный Макс вышел?
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Vitaka
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