RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1648164916501651

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 125
1) дно вже було пройдено
18%
23
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
10%
12
5) 2750-2999
6%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
39%
49
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 22:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

чик, я смотрю в свой чертёж
П.С. было дописано, когда курс был по середине канала. Могла быть любая либотакия :)
П.С. А Воздуный Макс вышел?
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1545
З нами з: 15.10.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 03:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В преддверии грандиозной заварухи после нанесения ударов по американским базам, Иранцы видимо начали выводить активы через крипту, поэтому пока летим вверх
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2215
З нами з: 14.11.13
Подякував: 153 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
3
5
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 05:42

  Vitaka написав:чик, я смотрю в свой чертёж
П.С. было дописано, когда курс был по середине канала. Могла быть любая либотакия :)
П.С. А Воздуный Макс вышел?

как голова болыть :oops:
крипта на всё способна, смотрю недавний совет:
следи за уровнем 7680-7700.Если биток его достигнет. значит сработает пГиП и цена поднимется ещё на 500-1000 долларов.А вот потом...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6000
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4224 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 10:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Похоже, идёт "награждени" уверовавших в разворот.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1545
З нами з: 15.10.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 10:28

  Vitaka написав:чик, я смотрю в свой чертёж
П.С. было дописано, когда курс был по середине канала. Могла быть любая либотакия :)
П.С. А Воздуный Макс вышел?

Чего бы это? Я, как и все, жду туземуна и 10Х.
airmax78
 
Повідомлень: 32958
З нами з: 25.10.12
Подякував: 835 раз.
Подякували: 3802 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1648164916501651
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: сірий, tehno-teplo і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 3391, 3392, 3393
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
33921 182168471
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 січ, 2020 10:35
freeze
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6767 1494818
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 січ, 2020 16:36
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 46656
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7829)
08.01.2020 10:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.