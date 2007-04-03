П.С. было дописано, когда курс был по середине канала. Могла быть любая либотакия
П.С. А Воздуный Макс вышел?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 січ, 2020 22:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
чик, я смотрю в свой
П.С. было дописано, когда курс был по середине канала. Могла быть любая либотакия
П.С. А Воздуный Макс вышел?
Додано: Сер 08 січ, 2020 03:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
В преддверии грандиозной заварухи после нанесения ударов по американским базам, Иранцы видимо начали выводить активы через крипту, поэтому пока летим вверх
Додано: Сер 08 січ, 2020 05:42
как голова болыть
крипта на всё способна, смотрю недавний совет:
а шо делать?
Додано: Сер 08 січ, 2020 10:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Похоже, идёт "награждени" уверовавших в разворот.
Додано: Сер 08 січ, 2020 10:28
Чего бы это? Я, как и все, жду туземуна и 10Х.
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