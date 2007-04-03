Додано: Чет 09 січ, 2020 01:56

У звязку з примусовою веріфікацією на Ексмо вивів залишки на Банан. Вперше скористався переказом через ріпл. Після створення заявки на перказ, монети зайшли на Банан через 5 хв.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.