Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 07 січ, 2020 22:09
чик
, я смотрю в свой
чертёж
П.С. было дописано, когда курс был по середине канала. Могла быть любая либотакия
П.С. А Воздуный Макс вышел?
Vitaka
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Додано: Сер 08 січ, 2020 03:46
В преддверии грандиозной заварухи после нанесения ударов по американским базам, Иранцы видимо начали выводить активы через крипту, поэтому пока летим вверх
Surfer
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Додано: Сер 08 січ, 2020 05:42
Vitaka написав: чик
, я смотрю в свой
чертёж
П.С. было дописано, когда курс был по середине канала.
Могла быть любая либотакия
П.С. А Воздуный Макс вышел?
как голова болыть
крипта на всё способна, смотрю недавний совет:
следи за уровнем 7680-7700.Если биток его достигнет. значит сработает пГиП и цена поднимется ещё на 500-1000 долларов.А вот потом...
а шо делать?
чик
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Додано: Сер 08 січ, 2020 10:12
Похоже, идёт "награждение" уверовавших в разворот.
Востаннє редагувалось
Vitaka
в Сер 08 січ, 2020 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka
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Додано: Сер 08 січ, 2020 10:28
Vitaka написав: чик
, я смотрю в свой
чертёж
П.С. было дописано, когда курс был по середине канала. Могла быть любая либотакия
П.С. А Воздуный Макс вышел?
Чего бы это? Я, как и все, жду туземуна и 10Х.
airmax78
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Додано: Сер 08 січ, 2020 13:00
airmax78 написав: Vitaka написав: чик
, я смотрю в свой
чертёж
П.С. было дописано, когда курс был по середине канала. Могла быть любая либотакия
П.С. А Воздуный Макс вышел?
Чего бы это? Я, как и все, жду туземуна и 10Х.
Не, я так не играю... Подросло - зафиксировался (почти). А то получается только вижу катание цифер в балансе
Vitaka
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:46
Vitaka написав: airmax78 написав: Vitaka написав: чик
, я смотрю в свой
чертёж
П.С. было дописано, когда курс был по середине канала. Могла быть любая либотакия
П.С. А Воздуный Макс вышел?
Чего бы это? Я, как и все, жду туземуна и 10Х.
Не, я так не играю... Подросло - зафиксировался (почти). А то получается только вижу катание цифер в балансе
Я просто понимаю, что когда начнет расти по-возрослому - я уже запрыгнуть не решусь. Поэтому попрощался с деньгами, вынес их на внебаланс и только время от времени посматриваю на курс. Если сильно падает - добавляю позицию.
airmax78
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Додано: Сер 08 січ, 2020 18:59
airmax78 написав:
Я просто понимаю, что когда начнет расти по-возрослому - я уже запрыгнуть не решусь. Поэтому попрощался с деньгами, вынес их на внебаланс и только время от времени посматриваю на курс. Если сильно падает - добавляю позицию.
Дарма. Можна торгувати крос і примножувати.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Додано: Чет 09 січ, 2020 01:56
У звязку з примусовою веріфікацією на Ексмо вивів залишки на Банан. Вперше скористався переказом через ріпл. Після створення заявки на перказ, монети зайшли на Банан через 5 хв.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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