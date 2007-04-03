Vitaka написав:чик, я смотрю в свой чертёж П.С. было дописано, когда курс был по середине канала. Могла быть любая либотакия П.С. А Воздуный Макс вышел?
Чего бы это? Я, как и все, жду туземуна и 10Х.
Не, я так не играю... Подросло - зафиксировался (почти). А то получается только вижу катание цифер в балансе
Я просто понимаю, что когда начнет расти по-возрослому - я уже запрыгнуть не решусь. Поэтому попрощался с деньгами, вынес их на внебаланс и только время от времени посматриваю на курс. Если сильно падает - добавляю позицию.
airmax78 написав:Я просто понимаю, что когда начнет расти по-возрослому - я уже запрыгнуть не решусь. Поэтому попрощался с деньгами, вынес их на внебаланс и только время от времени посматриваю на курс. Если сильно падает - добавляю позицию.
Дарма. Можна торгувати крос і примножувати.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:У звязку з примусовою веріфікацією на Ексмо вивів залишки на Банан. Вперше скористався переказом через ріпл. Після створення заявки на перказ, монети зайшли на Банан через 5 хв.
- скоро верификация будет везде (требование фатф, озвученное год назад) - скорость зачисления в БНБ вообще менее минуты