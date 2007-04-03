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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:15
Кучинелли написав: Козак-характерник написав:
У звязку з примусовою веріфікацією на Ексмо вивів залишки на Банан. Вперше скористався переказом через ріпл. Після створення заявки на перказ, монети зайшли на Банан через 5 хв.
- скоро верификация будет везде (требование фатф, озвученное год назад)
- скорость зачисления в БНБ вообще менее минуты
У любой централизованной монеты скорость перевода наносекунда.
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