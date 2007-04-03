Кучинелли написав:
- скоро верификация будет везде (требование фатф, озвученное год назад)
- скорость зачисления в БНБ вообще менее минуты
У любой централизованной монеты скорость перевода наносекунда.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:15
У любой централизованной монеты скорость перевода наносекунда.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:48
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:24
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На 8к таки сходили, теперь потопчемся и вниз к 6?
Ну и если сейчас вдруг пройдём 8.5к, то значит разворот.
|