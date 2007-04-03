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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:15
Кучинелли написав: Козак-характерник написав:
У звязку з примусовою веріфікацією на Ексмо вивів залишки на Банан. Вперше скористався переказом через ріпл. Після створення заявки на перказ, монети зайшли на Банан через 5 хв.
- скоро верификация будет везде (требование фатф, озвученное год назад)
- скорость зачисления в БНБ вообще менее минуты
У любой централизованной монеты скорость перевода наносекунда.
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Zebra
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:48
Zebra написав:
У любой централизованной монеты скорость перевода наносекунда
В практическом смысле значение имеет скорость зачисления перевода мду биржами.Банан свою монету зачисляет почти мгновенно.А остальное может помурыжить от неск минут до часов.
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Кучинелли
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Додано: Суб 11 січ, 2020 10:24
На 8к таки сходили, теперь потопчемся и вниз к 6?
Ну и если сейчас вдруг пройдём 8.5к, то значит разворот.
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Витаха
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Додано: Суб 11 січ, 2020 17:07
Витаха написав:
На 8к таки сходили, теперь потопчемся и вниз к 6?
Ну и если сейчас вдруг пройдём 8.5к, то значит разворот.
Это ничего не значит
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phantom_systems
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Додано: Суб 11 січ, 2020 18:22
phantom_systems написав: Витаха написав:
На 8к таки сходили, теперь потопчемся и вниз к 6?
Ну и если сейчас вдруг пройдём 8.5к, то значит разворот.
Это ничего не значит
Сразу видно кто так и не решился затариться, несмотря на предновогоднюю распродажу. Забавная это, конечно, ситуация, когда криптофобы сидят в позиции и продолжают покупать крипту, а адепты крипты - сидят в кэше и продолжают выжидать тузехелла.
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airmax78
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