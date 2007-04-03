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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1649165016511652

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 128
1) дно вже було пройдено
20%
25
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
39%
50
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:15

  Кучинелли написав:
  Козак-характерник написав:У звязку з примусовою веріфікацією на Ексмо вивів залишки на Банан. Вперше скористався переказом через ріпл. Після створення заявки на перказ, монети зайшли на Банан через 5 хв.

- скоро верификация будет везде (требование фатф, озвученное год назад)
- скорость зачисления в БНБ вообще менее минуты

У любой централизованной монеты скорость перевода наносекунда.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:У любой централизованной монеты скорость перевода наносекунда


В практическом смысле значение имеет скорость зачисления перевода мду биржами.Банан свою монету зачисляет почти мгновенно.А остальное может помурыжить от неск минут до часов.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На 8к таки сходили, теперь потопчемся и вниз к 6?

Ну и если сейчас вдруг пройдём 8.5к, то значит разворот.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:07

  Витаха написав:На 8к таки сходили, теперь потопчемся и вниз к 6?

Ну и если сейчас вдруг пройдём 8.5к, то значит разворот.

Это ничего не значит
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 18:22

  phantom_systems написав:
  Витаха написав:На 8к таки сходили, теперь потопчемся и вниз к 6?

Ну и если сейчас вдруг пройдём 8.5к, то значит разворот.

Это ничего не значит

Сразу видно кто так и не решился затариться, несмотря на предновогоднюю распродажу. Забавная это, конечно, ситуация, когда криптофобы сидят в позиции и продолжают покупать крипту, а адепты крипты - сидят в кэше и продолжают выжидать тузехелла.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:14

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:
  Витаха написав:На 8к таки сходили, теперь потопчемся и вниз к 6?

Ну и если сейчас вдруг пройдём 8.5к, то значит разворот.

Это ничего не значит

Сразу видно кто так и не решился затариться, несмотря на предновогоднюю распродажу. Забавная это, конечно, ситуация, когда криптофобы сидят в позиции и продолжают покупать крипту, а адепты крипты - сидят в кэше и продолжают выжидать тузехелла.

Поздравляю, вы уже можете побрить хомячкам пух :arrow:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

airmax78, ничего забавного, банальный расчет: инструмента прошла с 6,4к до 8,4к. И сейчас пора вниз как-бы :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:49

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:Это ничего не значит

Сразу видно кто так и не решился затариться, несмотря на предновогоднюю распродажу. Забавная это, конечно, ситуация, когда криптофобы сидят в позиции и продолжают покупать крипту, а адепты крипты - сидят в кэше и продолжают выжидать тузехелла.

Поздравляю, вы уже можете побрить хомячкам пух :arrow:

Не хочу. Заработаю копейки. А если оно продолжит расти - я уже не захочу снова заходить. Жду X10.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:12

  Vitaka написав:airmax78, ничего забавного, банальный расчет: инструмента прошла с 6,4к до 8,4к. И сейчас пора вниз как-бы :)


Не исключаю, что скоро вниз :D Но в принципе поход с 6,4к до 8,4к тоже ничего не значит. Уж сколько прошлой весной и летом было предсказателей вниз, когда биток ходил с 4к до 14к почти без откатов. Где они все - дошортились с плечами до принудительной ликвидации позиций? :mrgreen:
zРадио
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