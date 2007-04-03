Кучинелли написав:
- скоро верификация будет везде (требование фатф, озвученное год назад)
- скорость зачисления в БНБ вообще менее минуты
У любой централизованной монеты скорость перевода наносекунда.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 09:15
У любой централизованной монеты скорость перевода наносекунда.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:48
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:24
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На 8к таки сходили, теперь потопчемся и вниз к 6?
Ну и если сейчас вдруг пройдём 8.5к, то значит разворот.
Додано: Суб 11 січ, 2020 17:07
Додано: Суб 11 січ, 2020 18:22
Сразу видно кто так и не решился затариться, несмотря на предновогоднюю распродажу. Забавная это, конечно, ситуация, когда криптофобы сидят в позиции и продолжают покупать крипту, а адепты крипты - сидят в кэше и продолжают выжидать тузехелла.
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:14
Поздравляю, вы уже можете побрить хомячкам пух
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
airmax78, ничего забавного, банальный расчет: инструмента прошла с 6,4к до 8,4к. И сейчас пора вниз как-бы
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:49
Не хочу. Заработаю копейки. А если оно продолжит расти - я уже не захочу снова заходить. Жду X10.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:12
Не исключаю, что скоро вниз Но в принципе поход с 6,4к до 8,4к тоже ничего не значит. Уж сколько прошлой весной и летом было предсказателей вниз, когда биток ходил с 4к до 14к почти без откатов. Где они все - дошортились с плечами до принудительной ликвидации позиций?
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:46
Дедушка рисует нам правильные геометрические фигуры. По крайней мере, пока рисует
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