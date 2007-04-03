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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:02
airmax78 написав:
Не хочу. Заработаю копейки. А если оно продолжит расти - я уже не захочу снова заходить. Жду X10.
x10 это лавры Google (Aplabet), Apple и наличного американского доллара по капитализаии. Врятли.
Биткоин скорее хайп уровня Tesla.
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Zebra
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Додано: Суб 11 січ, 2020 22:21
Zebra написав: airmax78 написав:
Не хочу. Заработаю копейки. А если оно продолжит расти - я уже не захочу снова заходить. Жду X10.
x10 это лавры Google (Aplabet), Apple и наличного американского доллара по капитализаии. Врятли.
Биткоин скорее хайп уровня Tesla.
ОК. X3 для начала.
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airmax78
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