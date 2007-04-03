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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:02
airmax78 написав:
Не хочу. Заработаю копейки. А если оно продолжит расти - я уже не захочу снова заходить. Жду X10.
x10 это лавры Google (Aplabet), Apple и наличного американского доллара по капитализаии. Врятли.
Биткоин скорее хайп уровня Tesla.
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Zebra
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Додано: Суб 11 січ, 2020 22:21
Zebra написав: airmax78 написав:
Не хочу. Заработаю копейки. А если оно продолжит расти - я уже не захочу снова заходить. Жду X10.
x10 это лавры Google (Aplabet), Apple и наличного американского доллара по капитализаии. Врятли.
Биткоин скорее хайп уровня Tesla.
ОК. X3 для начала.
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airmax78
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Додано: Нед 12 січ, 2020 00:21
airmax78 написав: phantom_systems написав: Витаха написав:
На 8к таки сходили, теперь потопчемся и вниз к 6?
Ну и если сейчас вдруг пройдём 8.5к, то значит разворот.
Это ничего не значит
Сразу видно кто так и не решился затариться, несмотря на предновогоднюю распродажу. Забавная это, конечно, ситуация, когда криптофобы сидят в позиции и продолжают покупать крипту, а адепты крипты - сидят в кэше и продолжают выжидать тузехелла.
Вообще-то я уже выкупил всё проданное летом, а что делать с профитом, ещё не решил, но мне столько не выпить
Впрочем, половину выкупленного на днях слил выше 8к, так что меня сейчас устроит как 6к, так и 10к, хотя в обоих вариантах сомневаюсь.
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phantom_systems
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