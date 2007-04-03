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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1650165116521653

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 128
1) дно вже було пройдено
20%
25
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
39%
50
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:02

  airmax78 написав:Не хочу. Заработаю копейки. А если оно продолжит расти - я уже не захочу снова заходить. Жду X10.

x10 это лавры Google (Aplabet), Apple и наличного американского доллара по капитализаии. Врятли.

Биткоин скорее хайп уровня Tesla.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:21

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Не хочу. Заработаю копейки. А если оно продолжит расти - я уже не захочу снова заходить. Жду X10.

x10 это лавры Google (Aplabet), Apple и наличного американского доллара по капитализаии. Врятли.

Биткоин скорее хайп уровня Tesla.

ОК. X3 для начала.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:21

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:
  Витаха написав:На 8к таки сходили, теперь потопчемся и вниз к 6?

Ну и если сейчас вдруг пройдём 8.5к, то значит разворот.

Это ничего не значит

Сразу видно кто так и не решился затариться, несмотря на предновогоднюю распродажу. Забавная это, конечно, ситуация, когда криптофобы сидят в позиции и продолжают покупать крипту, а адепты крипты - сидят в кэше и продолжают выжидать тузехелла.

Вообще-то я уже выкупил всё проданное летом, а что делать с профитом, ещё не решил, но мне столько не выпить :) Впрочем, половину выкупленного на днях слил выше 8к, так что меня сейчас устроит как 6к, так и 10к, хотя в обоих вариантах сомневаюсь.
phantom_systems
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