Додано: Пон 13 січ, 2020 23:31

Luckbox будет принимать депозиты в Ripple XRP, о чем было объявлено несколько часов назад. Ранее Ripple XRP уже использовался различными сайтами и проектами, добавляясь в качестве способа оплаты. Адаптация Ripple XRP такого плана чрезвычайно важна, поскольку это укрепляет доверие к новой технологии, а также способствует ее распространению. Поэтому случаи, когда компании с большой аудиторией принимают цифровой актив в качестве легального способа оплаты, имеют огромное значение. Теперь гигант спортивных ставок Luckbox допускает депозиты в Ripple XRP, сделав это по просьбам клиентов. Luckbox будет принимать депозиты в Ripple XRP, сделав это по просьбам клиентов. За последние дни платформа-гигант по спортивным ставкам Luckbox отмечала постоянно растущий спрос на альтернативные способы оплаты в виде криптовалют. Именно поэтому Luckbox учел запросы клиентов и добавил в том числе и Ripple XRP в качестве оплаты.



Для того, чтобы принимать Ripple XRP, у платформы есть сотрудничество с платежным сервисом Cryptopay. Cryptopay специализируется на предоставлении компаниям простого универсального решения, позволяющего легко и безопасно принимать цифровые активы в качестве платежного средства. Пополнение счета происходит так же, как и при использовании традиционных способов оплаты, таких как Paypal или кредитная карта. Внесение Ripple XRP будет, таким образом, производиться втечение нескольких минут. Главный операционный директор Luckbox Квентин Мартин, комментируя добавление в том числе и Ripple XRP, подчеркнул, что крайне важно делать шаги вперед и идти в ногу с тенденциями времени. Также Квентин Мартин хочет добавить больше услуг для Ripple XRP и других действующих на платформе цифровых активов, так как это может увеличить аудиторию компании. По его словам, спрос пользователей на применение Ripple XRP и прочих криптовалют возрастает. Поэтому Luckbox должна реагировать на предпочтения потребителей, предоставляя Ripple XRP и другие цифровые активы в новых опциях.



Luckbox является примером того, как увеличивается популярность Ripple XRP и других цифровых активов во всем мире. Также компании должны соответствовать требованиям своих клиентов, чтобы сохранять конкурентоспособность. Постепенно фирмы это понимают. Например, в прошлом году Digitec Galaxus объявил, что будет принимать в том числе и цифровой актив Ripple XRP в качестве средства платежа. Теперь стало известно о таком для Ripple XRP и на Luckbox, что очевидно показывает продвижение описанной тенденции.

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