x10 это лавры Google (Aplabet), Apple и наличного американского доллара по капитализаии. Врятли.
Биткоин скорее хайп уровня Tesla.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:02
Додано: Суб 11 січ, 2020 22:21
Додано: Нед 12 січ, 2020 00:21
Вообще-то я уже выкупил всё проданное летом, а что делать с профитом, ещё не решил, но мне столько не выпить Впрочем, половину выкупленного на днях слил выше 8к, так что меня сейчас устроит как 6к, так и 10к, хотя в обоих вариантах сомневаюсь.
Додано: Пон 13 січ, 2020 23:31
XRP
Luckbox будет принимать депозиты в Ripple XRP, о чем было объявлено несколько часов назад. Ранее Ripple XRP уже использовался различными сайтами и проектами, добавляясь в качестве способа оплаты. Адаптация Ripple XRP такого плана чрезвычайно важна, поскольку это укрепляет доверие к новой технологии, а также способствует ее распространению. Поэтому случаи, когда компании с большой аудиторией принимают цифровой актив в качестве легального способа оплаты, имеют огромное значение. Теперь гигант спортивных ставок Luckbox допускает депозиты в Ripple XRP, сделав это по просьбам клиентов. Luckbox будет принимать депозиты в Ripple XRP, сделав это по просьбам клиентов. За последние дни платформа-гигант по спортивным ставкам Luckbox отмечала постоянно растущий спрос на альтернативные способы оплаты в виде криптовалют. Именно поэтому Luckbox учел запросы клиентов и добавил в том числе и Ripple XRP в качестве оплаты.
Для того, чтобы принимать Ripple XRP, у платформы есть сотрудничество с платежным сервисом Cryptopay. Cryptopay специализируется на предоставлении компаниям простого универсального решения, позволяющего легко и безопасно принимать цифровые активы в качестве платежного средства. Пополнение счета происходит так же, как и при использовании традиционных способов оплаты, таких как Paypal или кредитная карта. Внесение Ripple XRP будет, таким образом, производиться втечение нескольких минут. Главный операционный директор Luckbox Квентин Мартин, комментируя добавление в том числе и Ripple XRP, подчеркнул, что крайне важно делать шаги вперед и идти в ногу с тенденциями времени. Также Квентин Мартин хочет добавить больше услуг для Ripple XRP и других действующих на платформе цифровых активов, так как это может увеличить аудиторию компании. По его словам, спрос пользователей на применение Ripple XRP и прочих криптовалют возрастает. Поэтому Luckbox должна реагировать на предпочтения потребителей, предоставляя Ripple XRP и другие цифровые активы в новых опциях.
Luckbox является примером того, как увеличивается популярность Ripple XRP и других цифровых активов во всем мире. Также компании должны соответствовать требованиям своих клиентов, чтобы сохранять конкурентоспособность. Постепенно фирмы это понимают. Например, в прошлом году Digitec Galaxus объявил, что будет принимать в том числе и цифровой актив Ripple XRP в качестве средства платежа. Теперь стало известно о таком для Ripple XRP и на Luckbox, что очевидно показывает продвижение описанной тенденции.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:01
Ріпла взагалі на Місяць стартує... Заправляють пальним. І кефір бродить.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:10
ріпл - чорний скам
який найбільше проплачений і розпіарений
вони вже і вестерн брали, і візу з мастеркардом... а віз і нині там
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:11
Цей скам нас збагатить! Побачите!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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