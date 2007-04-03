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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1650165116521653

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 128
1) дно вже було пройдено
20%
25
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
39%
50
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:02

  airmax78 написав:Не хочу. Заработаю копейки. А если оно продолжит расти - я уже не захочу снова заходить. Жду X10.

x10 это лавры Google (Aplabet), Apple и наличного американского доллара по капитализаии. Врятли.

Биткоин скорее хайп уровня Tesla.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 22:21

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Не хочу. Заработаю копейки. А если оно продолжит расти - я уже не захочу снова заходить. Жду X10.

x10 это лавры Google (Aplabet), Apple и наличного американского доллара по капитализаии. Врятли.

Биткоин скорее хайп уровня Tesla.

ОК. X3 для начала.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:21

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:
  Витаха написав:На 8к таки сходили, теперь потопчемся и вниз к 6?

Ну и если сейчас вдруг пройдём 8.5к, то значит разворот.

Это ничего не значит

Сразу видно кто так и не решился затариться, несмотря на предновогоднюю распродажу. Забавная это, конечно, ситуация, когда криптофобы сидят в позиции и продолжают покупать крипту, а адепты крипты - сидят в кэше и продолжают выжидать тузехелла.

Вообще-то я уже выкупил всё проданное летом, а что делать с профитом, ещё не решил, но мне столько не выпить :) Впрочем, половину выкупленного на днях слил выше 8к, так что меня сейчас устроит как 6к, так и 10к, хотя в обоих вариантах сомневаюсь.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:31

XRP

Luckbox будет принимать депозиты в Ripple XRP, о чем было объявлено несколько часов назад. Ранее Ripple XRP уже использовался различными сайтами и проектами, добавляясь в качестве способа оплаты. Адаптация Ripple XRP такого плана чрезвычайно важна, поскольку это укрепляет доверие к новой технологии, а также способствует ее распространению. Поэтому случаи, когда компании с большой аудиторией принимают цифровой актив в качестве легального способа оплаты, имеют огромное значение. Теперь гигант спортивных ставок Luckbox допускает депозиты в Ripple XRP, сделав это по просьбам клиентов. Luckbox будет принимать депозиты в Ripple XRP, сделав это по просьбам клиентов. За последние дни платформа-гигант по спортивным ставкам Luckbox отмечала постоянно растущий спрос на альтернативные способы оплаты в виде криптовалют. Именно поэтому Luckbox учел запросы клиентов и добавил в том числе и Ripple XRP в качестве оплаты.

Для того, чтобы принимать Ripple XRP, у платформы есть сотрудничество с платежным сервисом Cryptopay. Cryptopay специализируется на предоставлении компаниям простого универсального решения, позволяющего легко и безопасно принимать цифровые активы в качестве платежного средства. Пополнение счета происходит так же, как и при использовании традиционных способов оплаты, таких как Paypal или кредитная карта. Внесение Ripple XRP будет, таким образом, производиться втечение нескольких минут. Главный операционный директор Luckbox Квентин Мартин, комментируя добавление в том числе и Ripple XRP, подчеркнул, что крайне важно делать шаги вперед и идти в ногу с тенденциями времени. Также Квентин Мартин хочет добавить больше услуг для Ripple XRP и других действующих на платформе цифровых активов, так как это может увеличить аудиторию компании. По его словам, спрос пользователей на применение Ripple XRP и прочих криптовалют возрастает. Поэтому Luckbox должна реагировать на предпочтения потребителей, предоставляя Ripple XRP и другие цифровые активы в новых опциях.

Luckbox является примером того, как увеличивается популярность Ripple XRP и других цифровых активов во всем мире. Также компании должны соответствовать требованиям своих клиентов, чтобы сохранять конкурентоспособность. Постепенно фирмы это понимают. Например, в прошлом году Digitec Galaxus объявил, что будет принимать в том числе и цифровой актив Ripple XRP в качестве средства платежа. Теперь стало известно о таком для Ripple XRP и на Luckbox, что очевидно показывает продвижение описанной тенденции.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 18:02

Что это BSV, чертяка, вытворяет :shock: :roll: :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:01

  zРадио написав:Что это BSV, чертяка, вытворяет :shock: :roll: :lol:

Ріпла взагалі на Місяць стартує... :P Заправляють пальним. І кефір бродить.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:10

ріпл - чорний скам
який найбільше проплачений і розпіарений
вони вже і вестерн брали, і візу з мастеркардом... а віз і нині там :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:11

  greenozon написав:ріпл - чорний скам
який найбільше проплачений і розпіарений
вони вже і вестерн брали, і візу з мастеркардом... а віз і нині там :mrgreen:

Цей скам нас збагатить! Побачите! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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