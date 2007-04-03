x10 это лавры Google (Aplabet), Apple и наличного американского доллара по капитализаии. Врятли.
Биткоин скорее хайп уровня Tesla.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:02
Додано: Суб 11 січ, 2020 22:21
Додано: Нед 12 січ, 2020 00:21
Вообще-то я уже выкупил всё проданное летом, а что делать с профитом, ещё не решил, но мне столько не выпить Впрочем, половину выкупленного на днях слил выше 8к, так что меня сейчас устроит как 6к, так и 10к, хотя в обоих вариантах сомневаюсь.
Додано: Пон 13 січ, 2020 23:31
XRP
Luckbox будет принимать депозиты в Ripple XRP, о чем было объявлено несколько часов назад. Ранее Ripple XRP уже использовался различными сайтами и проектами, добавляясь в качестве способа оплаты. Адаптация Ripple XRP такого плана чрезвычайно важна, поскольку это укрепляет доверие к новой технологии, а также способствует ее распространению. Поэтому случаи, когда компании с большой аудиторией принимают цифровой актив в качестве легального способа оплаты, имеют огромное значение. Теперь гигант спортивных ставок Luckbox допускает депозиты в Ripple XRP, сделав это по просьбам клиентов. Luckbox будет принимать депозиты в Ripple XRP, сделав это по просьбам клиентов. За последние дни платформа-гигант по спортивным ставкам Luckbox отмечала постоянно растущий спрос на альтернативные способы оплаты в виде криптовалют. Именно поэтому Luckbox учел запросы клиентов и добавил в том числе и Ripple XRP в качестве оплаты.
Для того, чтобы принимать Ripple XRP, у платформы есть сотрудничество с платежным сервисом Cryptopay. Cryptopay специализируется на предоставлении компаниям простого универсального решения, позволяющего легко и безопасно принимать цифровые активы в качестве платежного средства. Пополнение счета происходит так же, как и при использовании традиционных способов оплаты, таких как Paypal или кредитная карта. Внесение Ripple XRP будет, таким образом, производиться втечение нескольких минут. Главный операционный директор Luckbox Квентин Мартин, комментируя добавление в том числе и Ripple XRP, подчеркнул, что крайне важно делать шаги вперед и идти в ногу с тенденциями времени. Также Квентин Мартин хочет добавить больше услуг для Ripple XRP и других действующих на платформе цифровых активов, так как это может увеличить аудиторию компании. По его словам, спрос пользователей на применение Ripple XRP и прочих криптовалют возрастает. Поэтому Luckbox должна реагировать на предпочтения потребителей, предоставляя Ripple XRP и другие цифровые активы в новых опциях.
Luckbox является примером того, как увеличивается популярность Ripple XRP и других цифровых активов во всем мире. Также компании должны соответствовать требованиям своих клиентов, чтобы сохранять конкурентоспособность. Постепенно фирмы это понимают. Например, в прошлом году Digitec Galaxus объявил, что будет принимать в том числе и цифровой актив Ripple XRP в качестве средства платежа. Теперь стало известно о таком для Ripple XRP и на Luckbox, что очевидно показывает продвижение описанной тенденции.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:01
Ріпла взагалі на Місяць стартує... Заправляють пальним. І кефір бродить.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:10
ріпл - чорний скам
який найбільше проплачений і розпіарений
вони вже і вестерн брали, і візу з мастеркардом... а віз і нині там
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 14 січ, 2020 19:11
Цей скам нас збагатить! Побачите!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:40
XRP
Ripple XRP упоминается в предложении по законопроекту США о страховании платежей, как новейшая разработка в сфере оплаты. Необходимость улучшения денежных переводов постепенно повысила осведомленность регуляторов США об инновациях в этой области. Предложение по законопроекту, где упоминается Ripple XRP, будет обсуждаться до января 2021 года.
Информация относительно Ripple XRP есть на странице 28. Там указано, что продолжающийся рост небанковских провайдеров денежных переводов и их дальнейшее расширение за счет партнерских отношений и связей с банками и кредитными союзами, позволяет таким организациям подключаться к закрытым сетевым платежным системам. Эти сетевые платежные системы проводят переводы небанковских платежей, разработанных указанными провайдерами.
В частности, в данном процессе имеет значение и Ripple, которая предлагает платформу обмена сообщениями о платежах для поддержки трансграничных денежных переводов, а также собственный цифровой актив XRP, который можно использовать для адекватного урегулирования проблем с переводами.
Социальная сеть на XRP Ledger
По данным NewsLogical, в настоящее время готовится к запуску децентрализованная социальная сеть, созданная на основе XRP Ledger компании Ripple. Это будет платформа под названием Xchange. Пока социальная сеть от Ripple пребывает в статусе разработки. Известно, что после запуска платформа на основе Ripple XRP Ledger собирается стать защитником свободы слова и индивидуальности. Других деталей относительно социальной сети от Ripple в настоящее время не имеется, а также нет данных по точным срокам, когда она может начать работать.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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