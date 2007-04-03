Вангують по 20$... Головне не продешевити. А якщо сурйозно, то треба дивитися в кореляції до тих топів, що вирвалися вперед. Скільки вони іксів дадуть. Такий собі орієнтир. Менше 0,5$ точно не переливати.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:16
Вангують по 20$... Головне не продешевити. А якщо сурйозно, то треба дивитися в кореляції до тих топів, що вирвалися вперед. Скільки вони іксів дадуть. Такий собі орієнтир. Менше 0,5$ точно не переливати.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:27
Риппл на пике был 2.88 Сейчас менее 8% от пика - усох на 92%. Биткоин усох всего на 55%. По идее цена риппла сейчас должна была бы быть 1.44 долл. США. И да, в следующий туземун он вырастет до 20 долл. США. Но я все-таки по 3 солью.
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:32
Подивимося по ситуації. Все залежатиме від бітка. Крім того, схоже, що розпочався альтсезон, про який гутарили більшовики. А можлифо фальстарт. Ріпл довго мурижили і давили. Може здивувати. Хтось перелиє на 2 іксах, а він 100 іксів зробить. Вот смєху то будєт! Пильнуємо.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
|