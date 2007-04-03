RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1651165216531654

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 128
1) дно вже було пройдено
20%
25
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
39%
50
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:16

  airmax78 написав:Прекрасные новости. Жду Риппл по 3 долл. США и сливаю.

Вангують по 20$... :P Головне не продешевити. :wink: А якщо сурйозно, то треба дивитися в кореляції до тих топів, що вирвалися вперед. Скільки вони іксів дадуть. Такий собі орієнтир. Менше 0,5$ точно не переливати.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27329
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1899 раз.
Подякували: 2077 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:27

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Прекрасные новости. Жду Риппл по 3 долл. США и сливаю.

Вангують по 20$... :P Головне не продешевити. :wink: А якщо сурйозно, то треба дивитися в кореляції до тих топів, що вирвалися вперед. Скільки вони іксів дадуть. Такий собі орієнтир. Менше 0,5$ точно не переливати.

Риппл на пике был 2.88 Сейчас менее 8% от пика - усох на 92%. Биткоин усох всего на 55%. По идее цена риппла сейчас должна была бы быть 1.44 долл. США. И да, в следующий туземун он вырастет до 20 долл. США. Но я все-таки по 3 солью.
airmax78
 
Повідомлень: 33101
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:32

  airmax78 написав:Риппл на пике был 2.88 Сейчас менее 8% от пика - усох на 92%. Биткоин усох всего на 55%. По идее цена риппла сейчас должна была бы быть 1.44 долл. США. И да, в следующий туземун он вырастет до 20 долл. США. Но я все-таки по 3 солью.

Подивимося по ситуації. Все залежатиме від бітка. Крім того, схоже, що розпочався альтсезон, про який гутарили більшовики. :P А можлифо фальстарт. Ріпл довго мурижили і давили. Може здивувати. Хтось перелиє на 2 іксах, а він 100 іксів зробить. Вот смєху то будєт! :) Пильнуємо. 8)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27329
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1899 раз.
Подякували: 2077 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 02:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кто-то еще верит в поход на 4500?
airmax78
 
Повідомлень: 33101
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 02:36

  airmax78 написав:Кто-то еще верит в поход на 4500?

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27329
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1899 раз.
Подякували: 2077 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:23

airmax78 Да, я жду ещё снижения. Для начала в район 6к.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 15.10.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:58

  Vitaka написав:airmax78 Да, я жду ещё снижения. Для начала в район 6к.

Халвинг в мае. Сейчас середина января. Ну-ну.
airmax78
 
Повідомлень: 33101
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3819 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:08

  airmax78 написав:
  Vitaka написав:airmax78 Да, я жду ещё снижения. Для начала в район 6к.

Халвинг в мае. Сейчас середина января. Ну-ну.


В 2016-м до халвинга биток болтался как овно в проруби - туда-сюда. Уверенный рост пошел уже после халвинга. Так что будем посмотреть
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4709
З нами з: 02.05.18
Подякував: 884 раз.
Подякували: 2028 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:47

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  Vitaka написав:airmax78 Да, я жду ещё снижения. Для начала в район 6к.

Халвинг в мае. Сейчас середина января. Ну-ну.


В 2016-м до халвинга биток болтался как овно в проруби - туда-сюда. Уверенный рост пошел уже после халвинга. Так что будем посмотреть

Не было нормальной истории и ожиданий.
airmax78
 
Повідомлень: 33101
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3819 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1651165216531654
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 3492, 3493, 3494
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
34930 182518208
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 14:10
Captain Obvious
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6773 1497155
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 січ, 2020 18:24
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 46710
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (80697)
15.01.2020 14:08
Лаунж Кей (369)
15.01.2020 14:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.