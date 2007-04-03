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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:16
airmax78 написав:
Прекрасные новости. Жду Риппл по 3 долл. США и сливаю.
Вангують по 20$...
Головне не продешевити.
А якщо сурйозно, то треба дивитися в кореляції до тих топів, що вирвалися вперед. Скільки вони іксів дадуть. Такий собі орієнтир. Менше 0,5$ точно не переливати.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 23:27
Козак-характерник написав: airmax78 написав:
Прекрасные новости. Жду Риппл по 3 долл. США и сливаю.
Вангують по 20$...
Головне не продешевити.
А якщо сурйозно, то треба дивитися в кореляції до тих топів, що вирвалися вперед. Скільки вони іксів дадуть. Такий собі орієнтир. Менше 0,5$ точно не переливати.
Риппл на пике был 2.88 Сейчас менее 8% от пика - усох на 92%. Биткоин усох всего на 55%. По идее цена риппла сейчас должна была бы быть 1.44 долл. США. И да, в следующий туземун он вырастет до 20 долл. США. Но я все-таки по 3 солью.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 23:32
airmax78 написав:
Риппл на пике был 2.88 Сейчас менее 8% от пика - усох на 92%. Биткоин усох всего на 55%. По идее цена риппла сейчас должна была бы быть 1.44 долл. США. И да, в следующий туземун он вырастет до 20 долл. США. Но я все-таки по 3 солью.
Подивимося по ситуації. Все залежатиме від бітка. Крім того, схоже, що розпочався альтсезон, про який гутарили більшовики.
А можлифо фальстарт. Ріпл довго мурижили і давили. Може здивувати. Хтось перелиє на 2 іксах, а він 100 іксів зробить. Вот смєху то будєт!
Пильнуємо.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 02:08
Кто-то еще верит в поход на 4500?
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airmax78
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Додано: Сер 15 січ, 2020 02:36
airmax78 написав:
Кто-то еще верит в поход на 4500?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 08:23
airmax78 Да, я жду ещё снижения. Для начала в район 6к.
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Vitaka
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Додано: Сер 15 січ, 2020 12:58
Vitaka написав:airmax78
Да, я жду ещё снижения. Для начала в район 6к.
Халвинг в мае. Сейчас середина января. Ну-ну.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 13:08
airmax78 написав: Vitaka написав:airmax78
Да, я жду ещё снижения. Для начала в район 6к.
Халвинг в мае. Сейчас середина января. Ну-ну.
В 2016-м до халвинга биток болтался как овно в проруби - туда-сюда. Уверенный рост пошел уже после халвинга. Так что будем посмотреть
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zРадио
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Додано: Сер 15 січ, 2020 13:47
zРадио написав: airmax78 написав: Vitaka написав:airmax78
Да, я жду ещё снижения. Для начала в район 6к.
Халвинг в мае. Сейчас середина января. Ну-ну.
В 2016-м до халвинга биток болтался как овно в проруби - туда-сюда. Уверенный рост пошел уже после халвинга. Так что будем посмотреть
Не было нормальной истории и ожиданий.
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