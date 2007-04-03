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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 січ, 2020 17:35
airmax78 написав:
Не было нормальной истории и ожиданий.
В 2016-м был не первый халвинг. Ну и не сомневаюсь, что его участникам казалось так же, как и нам сейчас, что они - в центре больших событий ))
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