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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1652165316541655

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 128
1) дно вже було пройдено
20%
25
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
39%
50
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:35

  airmax78 написав:Не было нормальной истории и ожиданий.


В 2016-м был не первый халвинг. Ну и не сомневаюсь, что его участникам казалось так же, как и нам сейчас, что они - в центре больших событий ))
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:52

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Не было нормальной истории и ожиданий.


В 2016-м был не первый халвинг. Ну и не сомневаюсь, что его участникам казалось так же, как и нам сейчас, что они - в центре больших событий ))

С тех пор капитализация во сколько раз выросла, и количество человек (и не только людей) в пирамиде?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:12

  Кучинелли написав:
  Козак-характерник написав:вивів залишки на Банан.


що це за біржа, не можу знайти
Diego
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:27

  Diego написав:
  Кучинелли написав:
  Козак-характерник написав:вивів залишки на Банан.


що це за біржа, не можу знайти


Это Binance, в быту банан :)
Vitaka
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