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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1652165316541655

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 128
1) дно вже було пройдено
20%
25
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
39%
50
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:35

  airmax78 написав:Не было нормальной истории и ожиданий.


В 2016-м был не первый халвинг. Ну и не сомневаюсь, что его участникам казалось так же, как и нам сейчас, что они - в центре больших событий ))
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:52

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Не было нормальной истории и ожиданий.


В 2016-м был не первый халвинг. Ну и не сомневаюсь, что его участникам казалось так же, как и нам сейчас, что они - в центре больших событий ))

С тех пор капитализация во сколько раз выросла, и количество человек (и не только людей) в пирамиде?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:12

  Кучинелли написав:
  Козак-характерник написав:вивів залишки на Банан.


що це за біржа, не можу знайти
Diego
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 19:27

  Diego написав:
  Кучинелли написав:
  Козак-характерник написав:вивів залишки на Банан.


що це за біржа, не можу знайти


Это Binance, в быту банан :)

П.С. Шото давненько не было смачной, красной сопли :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 22:56

XRP

Растет число компаний, которые подтвердили свою приверженность продукту ODL для международных платежей Ripple на основе XRP.

Наряду с громким запуском ODL платежным гигантом MoneyGram, несколько компаний недавно объявили о планах по интеграции платформы, включая корпоративную банковскую компанию FTCS, криптовалюту BTC Markets и валютную компанию JNFX.

ODL полагается на биржи криптовалют, которые могут принимать фиатные платежи от финансовых учреждений и отправлять эквивалентную стоимость XRP на соответствующую биржу, где она затем обменивается на местную фиатную валюту. Вот обновленный взгляд на все компании, которые говорят, что планируют - или уже имеют - интегрированный ODL.

TransPayGo
JNFX
MoneyGram
Viamericas
TransferGo
Euro Exim Bank
SBI Virtual Currencies
SendFriend
Remessa
BTC Markets
FTCS
Bitrue
goLance
Bittrex
Bitso
Interbank
Coins.ph
FlashFX
Nium
Bitstamp
Cuallix
Mercury FX
Catalyst
IDT
https://dailyhodl.com/2020/01/14/whos-u ... -on-board/

В недавнем интервью генеральный директор MoneyGram Александр Холмс сказал, что для ODL еще рано, и что его компания работает над совершенствованием новой модели денежных переводов. Платформа в настоящее время обеспечивает одну десятую часть объема транзакций MoneyGram между США и Мексикой.

Генеральный директор Техасского гиганта денежных переводов MoneyGram говорит, что компания работает над оптимизацией и совершенствованием использования XRP в качестве двигателя для перемещения денег через границы.

MoneyGram заключила партнерское соглашение с Ripple и начала использовать свое платежное решение ODL на основе XRP этим летом. В новом интервью First Move генеральный директор Александр Холмс говорит, что ранний опыт компании с блокчейном и криптовалютой убедил его в том, что технология может трансформировать индустрию трансграничных платежей.

«Я думаю, что блокчейн - это удивительно интересная технология. Я думаю, что есть вопросы о том, какова ценность и будущее криптовалют в этом пространстве. Мы сейчас используем криптовалюту Ripple, XRP, в качестве средства обмена для перехода от долларов к песо. И XRP сидит посередине. Какая ценность всего того, что становится долгосрочным, я думаю, интересно.

Но я скажу, что в той степени, в которой мы можем усовершенствовать модель, что мы действительно сможем облегчить мгновенный поток средств, мгновенное движение денег с данными и позволить клиенту в округе А беспрепятственно и эффективно переводить деньги в страну В, Я думаю, что этого требуют все ».

Когда его спросили, считает ли он, что другие крупные игроки в области платежей, такие как Western Union, будут использовать RippleNet, Холмс сказал, что не может спекулировать на деталях, но он полагает, что сеть финансовых учреждений Ripple будет продолжать расти.

«Если вы думаете об использовании мобильных технологий и телефонов для доступа к информации, данным и финансовой информации, то это очень важно для всех в мире, если быть честным. И так, я думаю, что другие будут участвовать. Мы видим других игроков с меньшими денежными переводами, участвующих в RippleNet.

Решить, будут ли компании, такие как Western Union, двигаться в этом направлении или нет, решать только им. Но я вижу, что это становится гораздо большим партнерством с различными фирмами ».

Что касается больших дебатов о том, смогут ли новые платежные технологии однажды заменить Swift, огромную сеть обмена платежными сообщениями с более чем 10 000 учреждениями, Холмс говорит, что лидер отрасли является королем по определенной причине - и что есть много места для конкуренции.

«Я думаю, что [замена таких сотрудников, как Swift] - это большие надежды. Я думаю, что у любого действующего президента есть точка опоры на рынке по причине. Каждый банк привязан к Swift. Большинство крупных корпораций связаны со Swift.

И все же вы продолжаете видеть, что появляются новые виды услуг, чтобы попытаться конкурировать с ними и стимулировать дифференциацию на рынке. Сможете ли вы когда-нибудь сместить или полностью заменить это всегда интересная мысль. Но, конечно же, обеспечение больших и больших кусков этого пирога определенно не за столом ».
https://dailyhodl.com/2019/12/26/perfec ... er-holmes/
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Риппл - ту зе мун!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 23:04

  airmax78 написав:Риппл - ту зе мун!

Заправляють пальним. :P Стартує із запізненням, але наздожене всіх і на Місяць! :D
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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