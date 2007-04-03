Додано: Сер 15 січ, 2020 22:56

Растет число компаний, которые подтвердили свою приверженность продукту ODL для международных платежей Ripple на основе XRP.Наряду с громким запуском ODL платежным гигантом MoneyGram, несколько компаний недавно объявили о планах по интеграции платформы, включая корпоративную банковскую компанию FTCS, криптовалюту BTC Markets и валютную компанию JNFX.ODL полагается на биржи криптовалют, которые могут принимать фиатные платежи от финансовых учреждений и отправлять эквивалентную стоимость XRP на соответствующую биржу, где она затем обменивается на местную фиатную валюту. Вот обновленный взгляд на все компании, которые говорят, что планируют - или уже имеют - интегрированный ODL.TransPayGoJNFXMoneyGramViamericasTransferGoEuro Exim BankSBI Virtual CurrenciesSendFriendRemessaBTC MarketsFTCSBitruegoLanceBittrexBitsoInterbankCoins.phFlashFXNiumBitstampCuallixMercury FXCatalystIDTВ недавнем интервью генеральный директор MoneyGram Александр Холмс сказал, что для ODL еще рано, и что его компания работает над совершенствованием новой модели денежных переводов. Платформа в настоящее время обеспечивает одну десятую часть объема транзакций MoneyGram между США и Мексикой.Генеральный директор Техасского гиганта денежных переводов MoneyGram говорит, что компания работает над оптимизацией и совершенствованием использования XRP в качестве двигателя для перемещения денег через границы.MoneyGram заключила партнерское соглашение с Ripple и начала использовать свое платежное решение ODL на основе XRP этим летом. В новом интервью First Move генеральный директор Александр Холмс говорит, что ранний опыт компании с блокчейном и криптовалютой убедил его в том, что технология может трансформировать индустрию трансграничных платежей.«Я думаю, что блокчейн - это удивительно интересная технология. Я думаю, что есть вопросы о том, какова ценность и будущее криптовалют в этом пространстве. Мы сейчас используем криптовалюту Ripple, XRP, в качестве средства обмена для перехода от долларов к песо. И XRP сидит посередине. Какая ценность всего того, что становится долгосрочным, я думаю, интересно.Но я скажу, что в той степени, в которой мы можем усовершенствовать модель, что мы действительно сможем облегчить мгновенный поток средств, мгновенное движение денег с данными и позволить клиенту в округе А беспрепятственно и эффективно переводить деньги в страну В, Я думаю, что этого требуют все ».Когда его спросили, считает ли он, что другие крупные игроки в области платежей, такие как Western Union, будут использовать RippleNet, Холмс сказал, что не может спекулировать на деталях, но он полагает, что сеть финансовых учреждений Ripple будет продолжать расти.«Если вы думаете об использовании мобильных технологий и телефонов для доступа к информации, данным и финансовой информации, то это очень важно для всех в мире, если быть честным. И так, я думаю, что другие будут участвовать. Мы видим других игроков с меньшими денежными переводами, участвующих в RippleNet.Решить, будут ли компании, такие как Western Union, двигаться в этом направлении или нет, решать только им. Но я вижу, что это становится гораздо большим партнерством с различными фирмами ».Что касается больших дебатов о том, смогут ли новые платежные технологии однажды заменить Swift, огромную сеть обмена платежными сообщениями с более чем 10 000 учреждениями, Холмс говорит, что лидер отрасли является королем по определенной причине - и что есть много места для конкуренции.«Я думаю, что [замена таких сотрудников, как Swift] - это большие надежды. Я думаю, что у любого действующего президента есть точка опоры на рынке по причине. Каждый банк привязан к Swift. Большинство крупных корпораций связаны со Swift.И все же вы продолжаете видеть, что появляются новые виды услуг, чтобы попытаться конкурировать с ними и стимулировать дифференциацию на рынке. Сможете ли вы когда-нибудь сместить или полностью заменить это всегда интересная мысль. Но, конечно же, обеспечение больших и больших кусков этого пирога определенно не за столом ».