1 доллара к концу января

8 долларов к марту и 80 долларов к ноябрю 2020 года.

Свіже пальне...2017 год, к концу, был довольно красивым для всего рынка криптографии, особенно XRP, но с тех пор XRP и его современники не смогли подняться где-то близко к своему историческому максимуму.Тем не менее, криптовалюты теперь говорят, что XRP перепечатывает свою тенденцию 2015 - 2018 годов, когда криптовалюта увидела гигантский рост цен.По словам крипто-трейдера Savoid на Trading View, фракталы иногда повторяются, но для XRP последний бычий тренд, который поднял монету до своего исторического максимума, еще во второй раз не разыгрывается полностью.По словам Савоида, на основе тщательного исследования, проведенного им, первые три монеты (BTC, ETH и XRP) имеют потенциал массового роста.Он сказал, что новое десятилетие, которое мы только что предположили, является временем для криптовалют, чтобы засвидетельствовать бум, описывая ралли 2017 года как простую закуску.Savoid, как показано на графике TradingView , предсказал, что цена XRP достигнетОн прогнозировал, что если все пойдет так, как анализируется, XRP вырастет вышеТочно так же, после наблюдения сходства между нынешним трендом XRP и 2017 года, трейдер CryptoBull сказал, что если история повторится, XRP значительно повысится в этом месяце.Трейдер сделал в Твиттере утверждение, утверждая, что если фрактальные репринты 2015-2017 годов для XRP, трансгранично ориентированная криптовалюта заработает 1 доллар в последние дни января.«Мы должны увидеть следующие цены на XRP в этом месяце: 13 января - 0,27 доллара, 22 января - 0,44 доллара, 25 января - 1 доллар», - заявляет CryptoBull.