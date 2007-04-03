RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1653165416551656

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.5 5 128
1) дно вже було пройдено
20%
25
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
39%
50
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:21

  Козак-характерник написав:Свіже пальне... :D

2017 год, к концу, был довольно красивым для всего рынка криптографии, особенно XRP, но с тех пор XRP и его современники не смогли подняться где-то близко к своему историческому максимуму.

Тем не менее, криптовалюты теперь говорят, что XRP перепечатывает свою тенденцию 2015 - 2018 годов, когда криптовалюта увидела гигантский рост цен.

По словам крипто-трейдера Savoid на Trading View, фракталы иногда повторяются, но для XRP последний бычий тренд, который поднял монету до своего исторического максимума, еще во второй раз не разыгрывается полностью.

По словам Савоида, на основе тщательного исследования, проведенного им, первые три монеты (BTC, ETH и XRP) имеют потенциал массового роста.

Он сказал, что новое десятилетие, которое мы только что предположили, является временем для криптовалют, чтобы засвидетельствовать бум, описывая ралли 2017 года как простую закуску.

Savoid, как показано на графике TradingView , предсказал, что цена XRP достигнет 1 доллара к концу января.

Он прогнозировал, что если все пойдет так, как анализируется, XRP вырастет выше 8 долларов к марту и 80 долларов к ноябрю 2020 года.

Точно так же, после наблюдения сходства между нынешним трендом XRP и 2017 года, трейдер CryptoBull сказал, что если история повторится, XRP значительно повысится в этом месяце.

Трейдер сделал в Твиттере утверждение, утверждая, что если фрактальные репринты 2015-2017 годов для XRP, трансгранично ориентированная криптовалюта заработает 1 доллар в последние дни января.

«Мы должны увидеть следующие цены на XRP в этом месяце: 13 января - 0,27 доллара, 22 января - 0,44 доллара, 25 января - 1 доллар», - заявляет CryptoBull.


Я буду просто в носках по улице ходить. Дошел куда мне надо - выбросил, надел новые. Богато заживем!
airmax78
 
Повідомлень: 33120
З нами з: 25.10.12
Подякував: 839 раз.
Подякували: 3821 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 14:24

Найбільша угода в історії: однією транзакцією переказали біткойнів на $1,1 млрд з комісією $80


https://news.finance.ua/ua/news/-/46347 ... isiyeyu-80
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7207
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 17:46

  airmax78 написав:
  Козак-характерник написав:Свіже пальне... :D

2017 год, к концу, был довольно красивым для всего рынка криптографии, особенно XRP, но с тех пор XRP и его современники не смогли подняться где-то близко к своему историческому максимуму.

Тем не менее, криптовалюты теперь говорят, что XRP перепечатывает свою тенденцию 2015 - 2018 годов, когда криптовалюта увидела гигантский рост цен.

По словам крипто-трейдера Savoid на Trading View, фракталы иногда повторяются, но для XRP последний бычий тренд, который поднял монету до своего исторического максимума, еще во второй раз не разыгрывается полностью.

По словам Савоида, на основе тщательного исследования, проведенного им, первые три монеты (BTC, ETH и XRP) имеют потенциал массового роста.

Он сказал, что новое десятилетие, которое мы только что предположили, является временем для криптовалют, чтобы засвидетельствовать бум, описывая ралли 2017 года как простую закуску.

Savoid, как показано на графике TradingView , предсказал, что цена XRP достигнет 1 доллара к концу января.

Он прогнозировал, что если все пойдет так, как анализируется, XRP вырастет выше 8 долларов к марту и 80 долларов к ноябрю 2020 года.

Точно так же, после наблюдения сходства между нынешним трендом XRP и 2017 года, трейдер CryptoBull сказал, что если история повторится, XRP значительно повысится в этом месяце.

Трейдер сделал в Твиттере утверждение, утверждая, что если фрактальные репринты 2015-2017 годов для XRP, трансгранично ориентированная криптовалюта заработает 1 доллар в последние дни января.

«Мы должны увидеть следующие цены на XRP в этом месяце: 13 января - 0,27 доллара, 22 января - 0,44 доллара, 25 января - 1 доллар», - заявляет CryptoBull.


Я буду просто в носках по улице ходить. Дошел куда мне надо - выбросил, надел новые. Богато заживем!

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27349
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1900 раз.
Подякували: 2078 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 18:45

Єтіть калатіть!

НБУ планує зробити е-гривню на блокчейні!

https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... S_2025.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7207
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 21:27

  Vitaka написав:airmax78 Да, я жду ещё снижения. Для начала в район 6к.


Вероятность этого очень большая. Паник-сейла и последующего накопления на низах так до сих пор и не было, а без него новых максимумов не увидим.
andrein
 
Повідомлень: 610
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1653165416551656
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: matroSkin і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 3514, 3515, 3516
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
35157 182600789
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 22:09
matroSkin
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1497624
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 46722
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1283)
16.01.2020 22:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.