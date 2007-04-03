2017 год, к концу, был довольно красивым для всего рынка криптографии, особенно XRP, но с тех пор XRP и его современники не смогли подняться где-то близко к своему историческому максимуму.
Тем не менее, криптовалюты теперь говорят, что XRP перепечатывает свою тенденцию 2015 - 2018 годов, когда криптовалюта увидела гигантский рост цен.
По словам крипто-трейдера Savoid на Trading View, фракталы иногда повторяются, но для XRP последний бычий тренд, который поднял монету до своего исторического максимума, еще во второй раз не разыгрывается полностью.
По словам Савоида, на основе тщательного исследования, проведенного им, первые три монеты (BTC, ETH и XRP) имеют потенциал массового роста.
Он сказал, что новое десятилетие, которое мы только что предположили, является временем для криптовалют, чтобы засвидетельствовать бум, описывая ралли 2017 года как простую закуску.
Savoid, как показано на графике TradingView , предсказал, что цена XRP достигнет 1 доллара к концу января.
Он прогнозировал, что если все пойдет так, как анализируется, XRP вырастет выше 8 долларов к марту и 80 долларов к ноябрю 2020 года.
Точно так же, после наблюдения сходства между нынешним трендом XRP и 2017 года, трейдер CryptoBull сказал, что если история повторится, XRP значительно повысится в этом месяце.
Трейдер сделал в Твиттере утверждение, утверждая, что если фрактальные репринты 2015-2017 годов для XRP, трансгранично ориентированная криптовалюта заработает 1 доллар в последние дни января.
«Мы должны увидеть следующие цены на XRP в этом месяце: 13 января - 0,27 доллара, 22 января - 0,44 доллара, 25 января - 1 доллар», - заявляет CryptoBull.
Я буду просто в носках по улице ходить. Дошел куда мне надо - выбросил, надел новые. Богато заживем!
2017 год, к концу, был довольно красивым для всего рынка криптографии, особенно XRP, но с тех пор XRP и его современники не смогли подняться где-то близко к своему историческому максимуму.
Тем не менее, криптовалюты теперь говорят, что XRP перепечатывает свою тенденцию 2015 - 2018 годов, когда криптовалюта увидела гигантский рост цен.
По словам крипто-трейдера Savoid на Trading View, фракталы иногда повторяются, но для XRP последний бычий тренд, который поднял монету до своего исторического максимума, еще во второй раз не разыгрывается полностью.
По словам Савоида, на основе тщательного исследования, проведенного им, первые три монеты (BTC, ETH и XRP) имеют потенциал массового роста.
Он сказал, что новое десятилетие, которое мы только что предположили, является временем для криптовалют, чтобы засвидетельствовать бум, описывая ралли 2017 года как простую закуску.
Savoid, как показано на графике TradingView , предсказал, что цена XRP достигнет 1 доллара к концу января.
Он прогнозировал, что если все пойдет так, как анализируется, XRP вырастет выше 8 долларов к марту и 80 долларов к ноябрю 2020 года.
Точно так же, после наблюдения сходства между нынешним трендом XRP и 2017 года, трейдер CryptoBull сказал, что если история повторится, XRP значительно повысится в этом месяце.
Трейдер сделал в Твиттере утверждение, утверждая, что если фрактальные репринты 2015-2017 годов для XRP, трансгранично ориентированная криптовалюта заработает 1 доллар в последние дни января.
«Мы должны увидеть следующие цены на XRP в этом месяце: 13 января - 0,27 доллара, 22 января - 0,44 доллара, 25 января - 1 доллар», - заявляет CryptoBull.
Я буду просто в носках по улице ходить. Дошел куда мне надо - выбросил, надел новые. Богато заживем!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Гігант платежів American Express подав заявку на операції в Китаї. American Express є одним із численних партнерів Ripple, і тепер він готовий отримати ліцензію від центрального банку Китаю (PBOC) на впровадження технології Ripple для миттєвих платежів на цей величезний ринок. https://u.today/ripples-partner-america ... pplication
Ежегодно в январе мировые лидеры, политики, движущие силы и шейкеры приезжают в Давос, Швейцария, чтобы собраться с мыслями о фискальной политике будущего года .
Через неделю в Давос может быть интересная встреча с Риппл, присутствующим вместе с президентом Трампом и боссом ЕЦБ Кристиной Лагард.
Брэд Гарлингхаус из Ripple собирается дать интервью Wall Street Journal на том же мероприятии, где, как ожидается, Лагард обсудит цифровую токенизацию евро .
Добавьте к этому, что торговая сделка / война президента Трампа с Китаем, похоже, близится к завершению, наряду с неизбежным выпуском собственного токена цифровой валюты. Администрация Трампа может объявить об изменении доллара в качестве глобального стандарта, заменив его чем-то децентрализованным, как XRP. https://xrpripplenews.com/2020/01/15/da ... e-lagarde/
В этом году Давосский форум пройдет с 21 по 24 января. В нем примут участие около трех тысяч чиновников из 117 стран, включая 53 главы государств и правительств.
Приедет Трамп, Меркель, Курц, президент Ирака Бархам Салех, глава правительства Нидерландов Марк Рютте, президент Польши Анджей Дуда, испанский премьер Педро Санчес, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Также на форум приедут лидеры различных международных организаций, среди которых генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, генсек НАТО Йенс Столтенберг, гендиректор Всемирной торговой организации, генсек Интерпола, гендир Всемирной организации здравоохранения, генсек ОПЕК.
От поездки на экономический форум отказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, поскольку намерен "продолжить реализацию приоритетов британского народа". Также Джонсон запретил своим министрам посещать форум в Давосе.
Украина будет представлена президентом Владимиром Зеленским. Кроме президента форум посетят министр иностранных дел Вадим Пристайко, олигарх Вадим Новинский, гендиректор компании ДТЭК Максим Тимченко, исполнительный директор общественной организации Центр противодействия коррупции Дарья Каленюк.
Также в списке традиционно значится олигарх Виктор Пинчук, который является соорганизатором Украинского завтрака в Давосе, а последний год и Украинского дома - площадки, используемой для презентации страны, привлечения инвестиций и неформального общения за рамками официальных мероприятий.
Российскую делегацию на форуме возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.
Кроме того, в Давосском форуме-2020 примут участие более 1,6 тысячи бизнесменов и более 120 представителей молодежных организаций.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.