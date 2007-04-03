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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1654165516561657

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 129
1) дно вже було пройдено
20%
26
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
39%
50
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:02

XRP

Зображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 03:17

  Козак-характерник написав:Зображення


andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 05:54

А от уявіть собі!

andrein
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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2

 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:44

  Козак-характерник написав:Зображення

Я за графиками не слежу, но когда смотрю в монитор, именно от места, где на мониторе цифры моей позиции в Риппл - идет тепло. Очень явственно. Понятно и ежу, что это знак очень скорого роста. Думаю в район 10 долларов - это очень скромно. Биткоин-то стоит почти 9000 долларов.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Рипл еще даже на 25 центов не вернулся, а вы уже пируете...
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Фсьо как-то в один момент стихло... Везде. Или доливают, или сливают :mrgreen:
П.С. Нарисовало такой змеячий треугольник :) Пристегнуть ремни :)
А шож такое? Больше часа быки с медведями не борются? :mrgreen:
Vitaka
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