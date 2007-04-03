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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:02
XRP
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 05:54
А от уявіть собі!
andrein
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:44
Я за графиками не слежу, но когда смотрю в монитор, именно от места, где на мониторе цифры моей позиции в Риппл - идет тепло. Очень явственно. Понятно и ежу, что это знак очень скорого роста. Думаю в район 10 долларов - это очень скромно. Биткоин-то стоит почти 9000 долларов.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Рипл еще даже на 25 центов не вернулся, а вы уже пируете...
Додано: Суб 18 січ, 2020 20:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Фсьо как-то в один момент стихло... Везде. Или доливают, или сливают
П.С. Нарисовало такой змеячий треугольник Пристегнуть ремни
А шож такое? Больше часа быки с медведями не борются?
Додано: Суб 18 січ, 2020 23:19
Ми будєм багатиє!
Портянки батистові носитимемо...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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