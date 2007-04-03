Додано: Нед 19 січ, 2020 02:31

С начала 2020 года криптовалюты резко подорожали на фоне обострения отношений между США и Ираном. Инвесторы рассматривают биткоин и его аналоги как «тихую гавань» для своих средств во время глобальных потрясений. По оценке аналитиков, в наступившем году на динамику курсов будут влиять изменения в правилах майнинга электронных монет и новые поправки в цифровые законодательства стран.



За первые дни января цена биткоина выросла почти на 13% — до $8,1 тыс. за монету, впервые с ноября 2019-го превысив планку в $8 тыс. Эфириум подорожал на 11% (до $143,5), рипл — также почти на 11%, до $0,213. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.



Как рассказал RT аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов, такая ситуация связана с реакцией инвесторов на обострение отношений между США и Ираном. 3 января американские военные нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В качестве ответной меры 8 января Иран атаковал расположения войск США в Ираке.



Традиционно во время роста геополитической напряжённости инвесторы начинают активнее покупать золото в качестве надёжного средства для сбережения денег. Как отметил Антонов, в последнее время биткоин также приобретает свойства защитного актива.



«Геополитика влияет на курс биткоина. Ранее криптовалюта и золото дорожали во время усиления торговой войны США и Китая, когда слабел юань. Сейчас мы видим, что усиление напряжённости между Штатами и Ираном также вызвало одновременный рост цен на золото и биткоин», — отметил эксперт.



В 2019 году биткоин сумел подорожать почти на 94% — с $3,7 тыс. до $7,2 тыс. При этом в июле цена электронной монеты ненадолго поднималась до $13 тыс. По словам Владислава Антонова, именно обострение торгового конфликта между США и Китаем в середине года стало одной из главных причин роста цен на криптовалюты. Впрочем, уже осенью в отношениях двух стран наметилось потепление, поэтому цифровые деньги подешевели.

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