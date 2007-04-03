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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 01:02
XRP
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 05:54
А от уявіть собі!
andrein
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 10:44
Я за графиками не слежу, но когда смотрю в монитор, именно от места, где на мониторе цифры моей позиции в Риппл - идет тепло. Очень явственно. Понятно и ежу, что это знак очень скорого роста. Думаю в район 10 долларов - это очень скромно. Биткоин-то стоит почти 9000 долларов.
Додано: П'ят 17 січ, 2020 12:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Рипл еще даже на 25 центов не вернулся, а вы уже пируете...
Додано: Суб 18 січ, 2020 20:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Фсьо как-то в один момент стихло... Везде. Или доливают, или сливают
П.С. Нарисовало такой змеячий треугольник Пристегнуть ремни
А шож такое? Больше часа быки с медведями не борются?
Додано: Суб 18 січ, 2020 23:19
Ми будєм багатиє!
Портянки батистові носитимемо...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 19 січ, 2020 01:25
Без вариантов.
Додано: Нед 19 січ, 2020 02:27
Давос 2020
Глава Ripple Брэд Гарлингхаус примет участие во встрече во Всемирном экономическом форуме в Давосе 2020, которая пройдет с 21 по 24 января. На встрече будут присутствовать в том числе и президент США Дональд Трамп, а также глава Европейского центрального банка Кристина Лагард. Предполагается, что тогда Кристина Лагард будет обсуждать цифровую токенизацию евро. Также в связи с определенными торговыми пертурбациями США с Китаем есть определенная вероятность в будущем цифровой замены доллара. Это все может привести к определенному повышению статуса Ripple XRP в мире. Нет стопроцентной вероятности, что именно Ripple XRP будет обсуждать Брэд Гарлингхаус с Кристиной Лагард и Дональдом Трампом, однако определенный процент такого присутствует. Интересно то, что Ripple является единственной компанией, представителя которой пригласили на Всемирный экономический форум в Давосе 2020. Поэтому есть большая вероятность, что по итогам мероприятия в Давосе компания Ripple может некоторым образом продвинуться.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 19 січ, 2020 02:31
Тиха гавань
С начала 2020 года криптовалюты резко подорожали на фоне обострения отношений между США и Ираном. Инвесторы рассматривают биткоин и его аналоги как «тихую гавань» для своих средств во время глобальных потрясений. По оценке аналитиков, в наступившем году на динамику курсов будут влиять изменения в правилах майнинга электронных монет и новые поправки в цифровые законодательства стран.
За первые дни января цена биткоина выросла почти на 13% — до $8,1 тыс. за монету, впервые с ноября 2019-го превысив планку в $8 тыс. Эфириум подорожал на 11% (до $143,5), рипл — также почти на 11%, до $0,213. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.
Как рассказал RT аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов, такая ситуация связана с реакцией инвесторов на обострение отношений между США и Ираном. 3 января американские военные нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В качестве ответной меры 8 января Иран атаковал расположения войск США в Ираке.
Традиционно во время роста геополитической напряжённости инвесторы начинают активнее покупать золото в качестве надёжного средства для сбережения денег. Как отметил Антонов, в последнее время биткоин также приобретает свойства защитного актива.
«Геополитика влияет на курс биткоина. Ранее криптовалюта и золото дорожали во время усиления торговой войны США и Китая, когда слабел юань. Сейчас мы видим, что усиление напряжённости между Штатами и Ираном также вызвало одновременный рост цен на золото и биткоин», — отметил эксперт.
В 2019 году биткоин сумел подорожать почти на 94% — с $3,7 тыс. до $7,2 тыс. При этом в июле цена электронной монеты ненадолго поднималась до $13 тыс. По словам Владислава Антонова, именно обострение торгового конфликта между США и Китаем в середине года стало одной из главных причин роста цен на криптовалюты. Впрочем, уже осенью в отношениях двух стран наметилось потепление, поэтому цифровые деньги подешевели.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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