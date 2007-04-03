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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1655165616571658

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 129
1) дно вже було пройдено
20%
26
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
39%
50
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 03:40

XRP - зброя банстерів

Компіляція на основі фантазій з інет ресурсів. Колективний розум. :)

Товарищи банкиры, которые наперебой кричат о пагубности Bitcoin и мыльном пузыре, на самом деле прекрасно понимают всю суть происходящего и угрозу которую несет Bitcoin традиционной финансовой системе. Думаю в банковской сфере работают далеко не дураки, понимающие бесполезность затяжного прямого столкновения с Bitcoin. Столкнувшись напрямую Bitcoin перейдет в мученники и символ борьбы за свободу, что сделает его бессмертным. Поэтому в действие введен план «Б». На арену выпущен Ripple и не надо изобретать велосипед. Если банкиры захотят, могут устроить ему туземун, а захотят уронят курс в пол. Это всё проблемы централизации. А так, когда будет глобальный рост рынка, тогда и рипл взлетит, вместе со всеми. Все что попадает в руки банкиров становится оружием. Рипл не исключение. Сейчас рипл очень удобный инструмент для быстрых и дешевых транзакций, но возможно с его помощью сейчас банкиры постепенно выкупают биток и через какое-то время они получат контроль за цифровым золотом. Тогда биток может стоить миллионы долларов, но проблема в том, что его ни у кого уже не будет кроме банкиров.

Трамп же обещал уничтожить биток, так что в XRP нужно держать. У него нет проблем с регуляцией, да и Трампу он нравится. Так что держим как положено. :P В этом есть логика. Но я держу не из-за Трампа. А из -за остальных банкиров. Ну не будут они запрещать своего ребенка. А когда надо - дадут старт росту. И рипл побежит как нефть по всем трубам платежных систем. Вот тогда и начнется. Ну если самому Трампу нравится XRP то значит и нам по любому должна нравиться! Так что гоу скупать все монеты. Думаю рипл искусственно дампят, чтобы вытрясти , пассажиров высаживают перед пампом битка. На это и идёт расчёт у китов, чтобы люди на падении крипты уверовали, что крипта - это скам и продали им по низкой цене, а потом когда цена пойдёт в верх, большинство людей будут покупать эту крипту обратно у китов, в надежде заработать только по более высокой цене. Интересно а в каком году Трамп обещал уничтожить биткоин? Биржа для рипла выступает своеобразным миксером. Там вообще не разберешь где чьи монеты. Хитрые банкиры знают толк в отмывании денег. Они заранее заложили этот механизм в свой токен. Покупаешь за биток рипл на бирже где не нужна верификация, потом рипл гонишь на верифицированную биржу и покупаешь биток обратно. Все на свободу с чистым битком и совестью. Кто сказал что банкиры дураки! Что-то я не слышал нигде, чтобы рипл обвиняли в использовании для отмывания денег. Я боюсь что следующим ходом будет всеобщая истерия по поводу блокировки счетов в битках. Внезапно выяснится что весь биток использовался в грязных целях. Давно ведь ходят слухи о том что чистый биток от майнеров продают по 9000 и более на внебиржевых площадках. Биржи через обязательную верификацию давно в руках правительств и банкиров. А дальше подкинуть идею о том что биток - опасная фигня, а вот рипл - истинный рай будет делом техники. И самое ужасное при этом что многие с этим согласятся. Главное чтобы в этот момент рипл показывал стабильный рост. Если Трамп продолжит эскалацию, то в биткоин потекут большие бабки и XRP не упустит свой кусок пирога! Они не дураки продавать и лить за копейки, они по своим карманам тарят монеты, что бы скоро при рецессии урвать кусок по жирней!!!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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