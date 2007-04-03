Компіляція на основі фантазій з інет ресурсів. Колективний розум.
Товарищи банкиры, которые наперебой кричат о пагубности Bitcoin и мыльном пузыре, на самом деле прекрасно понимают всю суть происходящего и угрозу которую несет Bitcoin традиционной финансовой системе. Думаю в банковской сфере работают далеко не дураки, понимающие бесполезность затяжного прямого столкновения с Bitcoin. Столкнувшись напрямую Bitcoin перейдет в мученники и символ борьбы за свободу, что сделает его бессмертным. Поэтому в действие введен план «Б». На арену выпущен Ripple и не надо изобретать велосипед. Если банкиры захотят, могут устроить ему туземун, а захотят уронят курс в пол. Это всё проблемы централизации. А так, когда будет глобальный рост рынка, тогда и рипл взлетит, вместе со всеми. Все что попадает в руки банкиров становится оружием. Рипл не исключение. Сейчас рипл очень удобный инструмент для быстрых и дешевых транзакций, но возможно с его помощью сейчас банкиры постепенно выкупают биток и через какое-то время они получат контроль за цифровым золотом. Тогда биток может стоить миллионы долларов, но проблема в том, что его ни у кого уже не будет кроме банкиров.
Трамп же обещал уничтожить биток, так что в XRP нужно держать. У него нет проблем с регуляцией, да и Трампу он нравится. Так что держим как положено. В этом есть логика. Но я держу не из-за Трампа. А из -за остальных банкиров. Ну не будут они запрещать своего ребенка. А когда надо - дадут старт росту. И рипл побежит как нефть по всем трубам платежных систем. Вот тогда и начнется. Ну если самому Трампу нравится XRP то значит и нам по любому должна нравиться! Так что гоу скупать все монеты. Думаю рипл искусственно дампят, чтобы вытрясти , пассажиров высаживают перед пампом битка. На это и идёт расчёт у китов, чтобы люди на падении крипты уверовали, что крипта - это скам и продали им по низкой цене, а потом когда цена пойдёт в верх, большинство людей будут покупать эту крипту обратно у китов, в надежде заработать только по более высокой цене. Интересно а в каком году Трамп обещал уничтожить биткоин? Биржа для рипла выступает своеобразным миксером. Там вообще не разберешь где чьи монеты. Хитрые банкиры знают толк в отмывании денег. Они заранее заложили этот механизм в свой токен. Покупаешь за биток рипл на бирже где не нужна верификация, потом рипл гонишь на верифицированную биржу и покупаешь биток обратно. Все на свободу с чистым битком и совестью. Кто сказал что банкиры дураки! Что-то я не слышал нигде, чтобы рипл обвиняли в использовании для отмывания денег. Я боюсь что следующим ходом будет всеобщая истерия по поводу блокировки счетов в битках. Внезапно выяснится что весь биток использовался в грязных целях. Давно ведь ходят слухи о том что чистый биток от майнеров продают по 9000 и более на внебиржевых площадках. Биржи через обязательную верификацию давно в руках правительств и банкиров. А дальше подкинуть идею о том что биток - опасная фигня, а вот рипл - истинный рай будет делом техники. И самое ужасное при этом что многие с этим согласятся. Главное чтобы в этот момент рипл показывал стабильный рост. Если Трамп продолжит эскалацию, то в биткоин потекут большие бабки и XRP не упустит свой кусок пирога! Они не дураки продавать и лить за копейки, они по своим карманам тарят монеты, что бы скоро при рецессии урвать кусок по жирней!!!