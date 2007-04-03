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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1655165616571658 До якого рівня впаде курс біткойну (USD)? Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 129 1) дно вже було пройдено 20% 26 2) не нижче 3500 11% 14 3) 3250-3499 5% 6 4) 3000-3249 9% 12 5) 2750-2999 5% 7 6) 2500-2749 5% 6 7) 2250-2499 3% 4 2000-2249 3% 4 9) нижче 2000 39% 50 Всього голосів : 129 Додано: Нед 19 січ, 2020 03:40 XRP - зброя банкстерів



Товарищи банкиры, которые наперебой кричат о пагубности Bitcoin и мыльном пузыре, на самом деле прекрасно понимают всю суть происходящего и угрозу которую несет Bitcoin традиционной финансовой системе. Думаю в банковской сфере работают далеко не дураки, понимающие бесполезность затяжного прямого столкновения с Bitcoin. Столкнувшись напрямую Bitcoin перейдет в мученники и символ борьбы за свободу, что сделает его бессмертным. Поэтому в действие введен план «Б». На арену выпущен Ripple и не надо изобретать велосипед. Если банкиры захотят, могут устроить ему туземун, а захотят уронят курс в пол. Это всё проблемы централизации. А так, когда будет глобальный рост рынка, тогда и рипл взлетит, вместе со всеми. Все что попадает в руки банкиров становится оружием. Рипл не исключение. Сейчас рипл очень удобный инструмент для быстрых и дешевых транзакций, но возможно с его помощью сейчас банкиры постепенно выкупают биток и через какое-то время они получат контроль за цифровым золотом. Тогда биток может стоить миллионы долларов, но проблема в том, что его ни у кого уже не будет кроме банкиров.



Трамп же обещал уничтожить биток, так что в XRP нужно держать. У него нет проблем с регуляцией, да и Трампу он нравится. Так что держим как положено. В этом есть логика. Но я держу не из-за Трампа. А из -за остальных банкиров. Ну не будут они запрещать своего ребенка. А когда надо - дадут старт росту. И рипл побежит как нефть по всем трубам платежных систем. Вот тогда и начнется. Ну если самому Трампу нравится XRP то значит и нам по любому должен нравиться! Так что гоу скупать все монеты. Думаю рипл искусственно дампят, чтобы вытрясти, пассажиров высаживают перед пампом битка. На это и идёт расчёт у китов, чтобы люди на падении крипты уверовали, что крипта - это скам и продали им по низкой цене, а потом когда цена пойдёт в верх, большинство людей будут покупать эту крипту обратно у китов, в надежде заработать только по более высокой цене. Интересно, а в каком году Трамп обещал уничтожить биткоин? Биржа для рипла выступает своеобразным миксером. Там вообще не разберешь где чьи монеты. Хитрые банкиры знают толк в отмывании денег. Они заранее заложили этот механизм в свой токен. Покупаешь за биток рипл на бирже где не нужна верификация, потом рипл гонишь на верифицированную биржу и покупаешь биток обратно. Все на свободу с чистым битком и совестью. Кто сказал что банкиры дураки! Что-то я не слышал нигде, чтобы рипл обвиняли в использовании для отмывания денег. Я боюсь, что следующим ходом будет всеобщая истерия по поводу блокировки счетов в битках. Внезапно выяснится, что весь биток использовался в грязных целях. Давно ведь ходят слухи о том, что чистый биток от майнеров продают по 9000 и более на внебиржевых площадках. Биржи через обязательную верификацию давно в руках правительств и банкиров. А дальше подкинуть идею о том, что биток - опасная фигня, а вот рипл - истинный рай будет делом техники. И самое ужасное при этом что многие с этим согласятся. Главное чтобы в этот момент рипл показывал стабильный рост. Если Трамп продолжит эскалацию, то в биткоин потекут большие бабки и XRP не упустит свой кусок пирога! Они не дураки продавать и лить за копейки, они по своим карманам тарят монеты, что бы скоро при рецессии урвать кусок по жирней!!! Компіляція на основі фантазій з інет ресурсів. Колективний розум.Товарищи банкиры, которые наперебой кричат о пагубности Bitcoin и мыльном пузыре, на самом деле прекрасно понимают всю суть происходящего и угрозу которую несет Bitcoin традиционной финансовой системе. Думаю в банковской сфере работают далеко не дураки, понимающие бесполезность затяжного прямого столкновения с Bitcoin. Столкнувшись напрямую Bitcoin перейдет в мученники и символ борьбы за свободу, что сделает его бессмертным. Поэтому в действие введен план «Б». На арену выпущен Ripple и не надо изобретать велосипед. Если банкиры захотят, могут устроить ему туземун, а захотят уронят курс в пол. Это всё проблемы централизации. А так, когда будет глобальный рост рынка, тогда и рипл взлетит, вместе со всеми. Все что попадает в руки банкиров становится оружием. Рипл не исключение. Сейчас рипл очень удобный инструмент для быстрых и дешевых транзакций, но возможно с его помощью сейчас банкиры постепенно выкупают биток и через какое-то время они получат контроль за цифровым золотом. Тогда биток может стоить миллионы долларов, но проблема в том, что его ни у кого уже не будет кроме банкиров.Трамп же обещал уничтожить биток, так что в XRP нужно держать. У него нет проблем с регуляцией, да и Трампу он нравится. Так что держим как положено.В этом есть логика. Но я держу не из-за Трампа. А из -за остальных банкиров. Ну не будут они запрещать своего ребенка. А когда надо - дадут старт росту. И рипл побежит как нефть по всем трубам платежных систем. Вот тогда и начнется. Ну если самому Трампу нравится XRP то значит и нам по любому должен нравиться! Так что гоу скупать все монеты. Думаю рипл искусственно дампят, чтобы вытрясти, пассажиров высаживают перед пампом битка. На это и идёт расчёт у китов, чтобы люди на падении крипты уверовали, что крипта - это скам и продали им по низкой цене, а потом когда цена пойдёт в верх, большинство людей будут покупать эту крипту обратно у китов, в надежде заработать только по более высокой цене. Интересно, а в каком году Трамп обещал уничтожить биткоин? Биржа для рипла выступает своеобразным миксером. Там вообще не разберешь где чьи монеты. Хитрые банкиры знают толк в отмывании денег. Они заранее заложили этот механизм в свой токен. Покупаешь за биток рипл на бирже где не нужна верификация, потом рипл гонишь на верифицированную биржу и покупаешь биток обратно. Все на свободу с чистым битком и совестью. Кто сказал что банкиры дураки! Что-то я не слышал нигде, чтобы рипл обвиняли в использовании для отмывания денег. Я боюсь, что следующим ходом будет всеобщая истерия по поводу блокировки счетов в битках. Внезапно выяснится, что весь биток использовался в грязных целях. Давно ведь ходят слухи о том, что чистый биток от майнеров продают по 9000 и более на внебиржевых площадках. Биржи через обязательную верификацию давно в руках правительств и банкиров. А дальше подкинуть идею о том, что биток - опасная фигня, а вот рипл - истинный рай будет делом техники. И самое ужасное при этом что многие с этим согласятся. Главное чтобы в этот момент рипл показывал стабильный рост. Если Трамп продолжит эскалацию, то в биткоин потекут большие бабки и XRP не упустит свой кусок пирога! Они не дураки продавать и лить за копейки, они по своим карманам тарят монеты, что бы скоро при рецессии урвать кусок по жирней!!! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27365 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1901 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 січ, 2020 15:59 Биток Трампа легко переживёт. В ноябре новые президентские выборы, после которых Трамп может перестать быть актуален.



Вот 9к и большая красная сопля. Пора на коррекцию. phantom_systems

Повідомлень: 989 З нами з: 14.04.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 166 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1655165616571658 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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