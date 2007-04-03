RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1655165616571658

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 129
1) дно вже було пройдено
20%
26
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
39%
50
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 03:40

XRP - зброя банкстерів

Компіляція на основі фантазій з інет ресурсів. Колективний розум. :)

Товарищи банкиры, которые наперебой кричат о пагубности Bitcoin и мыльном пузыре, на самом деле прекрасно понимают всю суть происходящего и угрозу которую несет Bitcoin традиционной финансовой системе. Думаю в банковской сфере работают далеко не дураки, понимающие бесполезность затяжного прямого столкновения с Bitcoin. Столкнувшись напрямую Bitcoin перейдет в мученники и символ борьбы за свободу, что сделает его бессмертным. Поэтому в действие введен план «Б». На арену выпущен Ripple и не надо изобретать велосипед. Если банкиры захотят, могут устроить ему туземун, а захотят уронят курс в пол. Это всё проблемы централизации. А так, когда будет глобальный рост рынка, тогда и рипл взлетит, вместе со всеми. Все что попадает в руки банкиров становится оружием. Рипл не исключение. Сейчас рипл очень удобный инструмент для быстрых и дешевых транзакций, но возможно с его помощью сейчас банкиры постепенно выкупают биток и через какое-то время они получат контроль за цифровым золотом. Тогда биток может стоить миллионы долларов, но проблема в том, что его ни у кого уже не будет кроме банкиров.

Трамп же обещал уничтожить биток, так что в XRP нужно держать. У него нет проблем с регуляцией, да и Трампу он нравится. Так что держим как положено. :P В этом есть логика. Но я держу не из-за Трампа. А из -за остальных банкиров. Ну не будут они запрещать своего ребенка. А когда надо - дадут старт росту. И рипл побежит как нефть по всем трубам платежных систем. Вот тогда и начнется. Ну если самому Трампу нравится XRP то значит и нам по любому должен нравиться! Так что гоу скупать все монеты. Думаю рипл искусственно дампят, чтобы вытрясти, пассажиров высаживают перед пампом битка. На это и идёт расчёт у китов, чтобы люди на падении крипты уверовали, что крипта - это скам и продали им по низкой цене, а потом когда цена пойдёт в верх, большинство людей будут покупать эту крипту обратно у китов, в надежде заработать только по более высокой цене. Интересно, а в каком году Трамп обещал уничтожить биткоин? Биржа для рипла выступает своеобразным миксером. Там вообще не разберешь где чьи монеты. Хитрые банкиры знают толк в отмывании денег. Они заранее заложили этот механизм в свой токен. Покупаешь за биток рипл на бирже где не нужна верификация, потом рипл гонишь на верифицированную биржу и покупаешь биток обратно. Все на свободу с чистым битком и совестью. Кто сказал что банкиры дураки! Что-то я не слышал нигде, чтобы рипл обвиняли в использовании для отмывания денег. Я боюсь, что следующим ходом будет всеобщая истерия по поводу блокировки счетов в битках. Внезапно выяснится, что весь биток использовался в грязных целях. Давно ведь ходят слухи о том, что чистый биток от майнеров продают по 9000 и более на внебиржевых площадках. Биржи через обязательную верификацию давно в руках правительств и банкиров. А дальше подкинуть идею о том, что биток - опасная фигня, а вот рипл - истинный рай будет делом техники. И самое ужасное при этом что многие с этим согласятся. Главное чтобы в этот момент рипл показывал стабильный рост. Если Трамп продолжит эскалацию, то в биткоин потекут большие бабки и XRP не упустит свой кусок пирога! Они не дураки продавать и лить за копейки, они по своим карманам тарят монеты, что бы скоро при рецессии урвать кусок по жирней!!!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27367
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1901 раз.
Подякували: 2078 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 15:59

Биток Трампа легко переживёт. В ноябре новые президентские выборы, после которых Трамп может перестать быть актуален.

Вот 9к и большая красная сопля. Пора на коррекцию.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 989
З нами з: 14.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:28

Бінанс зайшов в Україну!!!
офіційно і авторитетно

http://prntscr.com/qpygxx
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7263
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 23:28

Біток - соціально-економічний есперимент

  phantom_systems написав:Биток Трампа легко переживёт.

Хай живе біткоїн! :)

Мощный отток капитала из Китая на фоне эскалации торговой войны с США спровоцировал резкий рост биткоина. Есть ли шанс, что положительная динамика криптовалюты окажется долгосрочной?
В мае частные инвесторы и блокчейн-гики завороженно наблюдали за внезапным удорожанием уже несколько позабытого цифрового актива — биткоина, который был горячей инвестиционной идеей в 2017-2018 годах. С начала месяца его курс к доллару взлетел с $5300 до почти $8400. И хотя 16 мая в биткоине произошла резкая коррекция — криптовалюта по-прежнему стоит дороже $7000, пребывая на максимальном уровне с июля прошлого года.

В чем же причина столь быстрой реанимации цифрового актива? Очевидно, что в массированном выводе капитала из Китая на фоне ухудшения внешнеторговой конъюнктуры. Вашингтон и Пекин внезапно для мирового рынка прервали торговые переговоры. 10 мая американские власти повысили тарифы на импорт из Китая объемом $200 млрд, в дальнейшем новые пошлины будут распространены на оставшийся импорт еще примерно на $300 млрд.

Этот шаг спровоцировал падение юаня к доллару: курс китайской валюты приблизился к психологическому уровню в 7 юаней за доллар. Одновременно с этим биткоин укрепился к доллару.

На этом фоне китайские банки ужесточили правила выдачи наличных долларов резидентам. По слухам, Народный банк Китая заставляет клиентов объяснять, зачем им американская валюта, при снятии суммы более чем в $3000, хотя ранее такая процедура распространялась только на суммы свыше $5000. Как сообщают СМИ, китайские банки составляют черные списки тех клиентов, которые часто получают наличные доллары, и не позволяют им выводить даже пару сотен «баксов».

Все это наводит на мысль, что ралли в биткоине устроили китайские физлица, желающие вывести капитал из страны из-за опасения дальнейшего ослабления юаня. Укрепление доллара к юаню (желтая линия) совпало с ростом биткоина к доллару.

В долгосрочной перспективе биткоин будет оставаться тем же крайне любопытным социально-экономическим экспериментом, коим он является сейчас. Драйверами роста этой криптовалюты могут выступить сразу несколько факторов.

Во-первых, отказ государств по всему миру от наличных денег в рамках повышения контроля за обществом, повышения собираемости налогов и т. п. В этом случае криптовалюты будут самым удобным и уже опробованным заменителем анонимной наличности. Пока дискуссия продолжается, платежи во всем мире все больше и больше переходят в безналичную форму, укрепляя позиции борцов с наличностью.

Во-вторых, широко обсуждаемая в США идея Modern monetary theory (cовременной/новой монетарной теории, или сокращенно MMT), согласно которой дефицит государственного бюджета не имеет значения, поскольку государство может напечатать столько денег, сколько ему требуется.

Эта теория завоевывает умы как республиканцев (Трамп и так уже вовсю давит на ФРС, обвиняя ее слишком жесткую монетарную политику в недостаточно быстром росте экономики), так и демократов (кандидаты в президенты от Демократической партии предлагают профинансировать напечатанными деньгами масштабное обновление всей инфраструктуры США). Консерваторы же предсказывают, что MMT закончится гиперинфляцией, подобной той, что наблюдалась в Веймарской республике.

Хотя в Европе и Японии, где эта теория в ходу уже много лет (в Японии — с 1990-х, в Европе — все 2010-е), разгона инфляции так и не случилось, опасения за результаты столь радикального эксперимента имеют место. Дискуссия будет набирать обороты во время президентской кампании в США в 2020 году.

Наконец, третий фактор — выход на рынок институциональных и корпоративных инвесторов. Уже есть отдельные знаковые примеры — например, инвестиции от университетских эндаумент-фондов (Йельского университета, Мичиганского университета), запуск институциональной платформы брокером Fidelity (по слухам, совсем скоро), официальные планы запуска торговли криптоактивами несколькими европейскими биржами, планы Facebook запустить собственную криптовалюту и т. д.

Институциональным инвесторам может быть интересен не столько биткоин, сколько технологии диджитализации активов и устранения посредников. Однако биткоин от этого интереса тоже может выиграть.

Как заработать
С учетом всего сказанного целесообразным будет держать в биткоине какую то часть активов в портфеле. Даже если биткоин обнулится, потери инвестора быстро будут отыграны.

Вместе с тем, если сбудутся мрачные предсказания последователей Оруэлла и государства захотят взять под контроль наличные деньги или MMT приведет к потере доверия к доллару и гиперинфляции, то стоимость биткоина может вырасти многократно. В этом случае даже 0,5-1% активов будут способны превратиться в 100% портфеля.

Также стоит внимательно следить за трендами диджитализации активов. В этой сфере вполне может появиться компания-единорог, и в ее росте будет весьма прибыльно поучаствовать.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27367
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1901 раз.
Подякували: 2078 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1655165616571658
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 3548, 3549, 3550
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
35497 182721835
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 січ, 2020 23:31
yama
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1498169
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 46792
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16115)
19.01.2020 23:38
Беларусь (626)
19.01.2020 23:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.