Додано: Нед 19 січ, 2020 23:28

phantom_systems написав: Биток Трампа легко переживёт. Биток Трампа легко переживёт.

Укрепление доллара к юаню (желтая линия) совпало с ростом биткоина к доллару.

В долгосрочной перспективе биткоин будет оставаться тем же крайне любопытным социально-экономическим экспериментом, коим он является сейчас

Хай живе біткоїн!Мощный отток капитала из Китая на фоне эскалации торговой войны с США спровоцировал резкий рост биткоина. Есть ли шанс, что положительная динамика криптовалюты окажется долгосрочной?В мае частные инвесторы и блокчейн-гики завороженно наблюдали за внезапным удорожанием уже несколько позабытого цифрового актива — биткоина, который был горячей инвестиционной идеей в 2017-2018 годах. С начала месяца его курс к доллару взлетел с $5300 до почти $8400. И хотя 16 мая в биткоине произошла резкая коррекция — криптовалюта по-прежнему стоит дороже $7000, пребывая на максимальном уровне с июля прошлого года.В чем же причина столь быстрой реанимации цифрового актива? Очевидно, что в массированном выводе капитала из Китая на фоне ухудшения внешнеторговой конъюнктуры. Вашингтон и Пекин внезапно для мирового рынка прервали торговые переговоры. 10 мая американские власти повысили тарифы на импорт из Китая объемом $200 млрд, в дальнейшем новые пошлины будут распространены на оставшийся импорт еще примерно на $300 млрд.Этот шаг спровоцировал падение юаня к доллару: курс китайской валюты приблизился к психологическому уровню в 7 юаней за доллар. Одновременно с этим биткоин укрепился к доллару.На этом фоне китайские банки ужесточили правила выдачи наличных долларов резидентам. По слухам, Народный банк Китая заставляет клиентов объяснять, зачем им американская валюта, при снятии суммы более чем в $3000, хотя ранее такая процедура распространялась только на суммы свыше $5000. Как сообщают СМИ, китайские банки составляют черные списки тех клиентов, которые часто получают наличные доллары, и не позволяют им выводить даже пару сотен «баксов».Все это наводит на мысль, что ралли в биткоине устроили китайские физлица, желающие вывести капитал из страны из-за опасения дальнейшего ослабления юаня.. Драйверами роста этой криптовалюты могут выступить сразу несколько факторов.Во-первых, отказ государств по всему миру от наличных денег в рамках повышения контроля за обществом, повышения собираемости налогов и т. п. В этом случае криптовалюты будут самым удобным и уже опробованным заменителем анонимной наличности. Пока дискуссия продолжается, платежи во всем мире все больше и больше переходят в безналичную форму, укрепляя позиции борцов с наличностью.Во-вторых, широко обсуждаемая в США идея Modern monetary theory (cовременной/новой монетарной теории, или сокращенно MMT), согласно которой дефицит государственного бюджета не имеет значения, поскольку государство может напечатать столько денег, сколько ему требуется.Эта теория завоевывает умы как республиканцев (Трамп и так уже вовсю давит на ФРС, обвиняя ее слишком жесткую монетарную политику в недостаточно быстром росте экономики), так и демократов (кандидаты в президенты от Демократической партии предлагают профинансировать напечатанными деньгами масштабное обновление всей инфраструктуры США). Консерваторы же предсказывают, что MMT закончится гиперинфляцией, подобной той, что наблюдалась в Веймарской республике.Хотя в Европе и Японии, где эта теория в ходу уже много лет (в Японии — с 1990-х, в Европе — все 2010-е), разгона инфляции так и не случилось, опасения за результаты столь радикального эксперимента имеют место. Дискуссия будет набирать обороты во время президентской кампании в США в 2020 году.Наконец, третий фактор — выход на рынок институциональных и корпоративных инвесторов. Уже есть отдельные знаковые примеры — например, инвестиции от университетских эндаумент-фондов (Йельского университета, Мичиганского университета), запуск институциональной платформы брокером Fidelity (по слухам, совсем скоро), официальные планы запуска торговли криптоактивами несколькими европейскими биржами, планы Facebook запустить собственную криптовалюту и т. д.Институциональным инвесторам может быть интересен не столько биткоин, сколько технологии диджитализации активов и устранения посредников. Однако биткоин от этого интереса тоже может выиграть.Как заработатьС учетом всего сказанного целесообразным будет держать в биткоине какую то часть активов в портфеле. Даже если биткоин обнулится, потери инвестора быстро будут отыграны.Вместе с тем, если сбудутся мрачные предсказания последователей Оруэлла и государства захотят взять под контроль наличные деньги или MMT приведет к потере доверия к доллару и гиперинфляции, то стоимость биткоина может вырасти многократно. В этом случае даже 0,5-1% активов будут способны превратиться в 100% портфеля.Также стоит внимательно следить за трендами диджитализации активов. В этой сфере вполне может появиться компания-единорог, и в ее росте будет весьма прибыльно поучаствовать.