Додано: Вів 21 січ, 2020 00:48

А есть и такая информация...По меньшей мере 38 из 100 крупнейших банков мира протестировали, интегрировали технологию трансграничных платежей Ripple или инвестировали в нее, согласно данным XRPArcade. Крупнейшим из них является японский холдинг Mitsubishi UFJ Financial Group, активы которого в совокупности насчитывают более $2,5 трлн. К 2021-22 появятся 30 криптовалют государств: криптодоллар, крипторубль, цифровой евро, и ещё много других. Xrp был тестовой валютой, для создания платежных коридоров и проверки надёжности цифровых платежей, уффф...ждём цифровые стейблкоины стран мира. Думаю, xrp будет наднациональной валютой для клиринговых расчетов.



Banco Topazio может сотрудничать с Ripple, доказательством чего является некоторая особенность на сайте учреждения. Там есть платформа, которая может иметь некоторое отношение к Ripple, судя по обозначению и символике. Есть вероятность, что платформа имеет тестовый характер. Пользователи могут зайти на эту платформу и получить доступ ко всему, что предлагает Banco Topazio. Никаких подробностей относительно того, для чего банку нужна такая платформа, в настоящее время не имеется. Однако интересно, что представитель Banco Topazio Лиа Томаззи Сусин присутствовала на конференции Ripple Swell 2019. Есть определенная доля вероятности, что тогда между компанией Ripple и Banco Topazio появилась некая договоренность о совместной работе, результаты которой будут публично объявлены позже.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.