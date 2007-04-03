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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 січ, 2020 18:12
Тестовые пампы альтов в начале года навевают на мысли, что АМД-Нвидиа готовятся к распродажам складов. Походу в фаворе будут ETC и BTG. Жду по ним минимум Х5 от цены начала года.
Додано: Вів 21 січ, 2020 00:48
Пліткують...
А есть и такая информация...По меньшей мере 38 из 100 крупнейших банков мира протестировали, интегрировали технологию трансграничных платежей Ripple или инвестировали в нее, согласно данным XRPArcade. Крупнейшим из них является японский холдинг Mitsubishi UFJ Financial Group, активы которого в совокупности насчитывают более $2,5 трлн. К 2021-22 появятся 30 криптовалют государств: криптодоллар, крипторубль, цифровой евро, и ещё много других. Xrp был тестовой валютой, для создания платежных коридоров и проверки надёжности цифровых платежей, уффф...ждём цифровые стейблкоины стран мира. Думаю, xrp будет наднациональной валютой для клиринговых расчетов.
Banco Topazio может сотрудничать с Ripple, доказательством чего является некоторая особенность на сайте учреждения. Там есть платформа, которая может иметь некоторое отношение к Ripple, судя по обозначению и символике.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 21 січ, 2020 06:38
Когда Риппл будет по 8000 долл. США за монету - куплю себе гражданство княжества Монако.
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:17
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