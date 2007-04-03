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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1656165716581659

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.4 5 130
1) дно вже було пройдено
21%
27
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
38%
50
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 18:12

Тестовые пампы альтов в начале года навевают на мысли, что АМД-Нвидиа готовятся к распродажам складов. Походу в фаворе будут ETC и BTG. Жду по ним минимум Х5 от цены начала года.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 00:48

Пліткують...

А есть и такая информация...По меньшей мере 38 из 100 крупнейших банков мира протестировали, интегрировали технологию трансграничных платежей Ripple или инвестировали в нее, согласно данным XRPArcade. Крупнейшим из них является японский холдинг Mitsubishi UFJ Financial Group, активы которого в совокупности насчитывают более $2,5 трлн. К 2021-22 появятся 30 криптовалют государств: криптодоллар, крипторубль, цифровой евро, и ещё много других. Xrp был тестовой валютой, для создания платежных коридоров и проверки надёжности цифровых платежей, уффф...ждём цифровые стейблкоины стран мира. Думаю, xrp будет наднациональной валютой для клиринговых расчетов.

Banco Topazio может сотрудничать с Ripple, доказательством чего является некоторая особенность на сайте учреждения. Там есть платформа, которая может иметь некоторое отношение к Ripple, судя по обозначению и символике.https://bancotopazio.com.br/login Есть вероятность, что платформа имеет тестовый характер. Пользователи могут зайти на эту платформу и получить доступ ко всему, что предлагает Banco Topazio. Никаких подробностей относительно того, для чего банку нужна такая платформа, в настоящее время не имеется. Однако интересно, что представитель Banco Topazio Лиа Томаззи Сусин присутствовала на конференции Ripple Swell 2019. Есть определенная доля вероятности, что тогда между компанией Ripple и Banco Topazio появилась некая договоренность о совместной работе, результаты которой будут публично объявлены позже.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 06:38

Когда Риппл будет по 8000 долл. США за монету - куплю себе гражданство княжества Монако.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:17

  Козак-характерник написав:А тогда между компанией Ripple и Banco Topazio появилась некая договоренность о совместной работе

Об этом говорят ещё с начала осени, не неожиданность. Бог в помощь
МиколаКуц
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:34

clientage В виде монеток? Нет, спасибо)
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:46

агов КХ! пора витягувати козацьку шаблю!!!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:00

  greenozon написав:агов КХ! пора витягувати козацьку шаблю!!!

http://prntscr.com/qqxqg3

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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  #<1 ... 1656165716581659
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