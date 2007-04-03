Додано: Вів 21 січ, 2020 23:19

Криптовалютный оператор BitPay добавил поддержку XRP, что дает пользователям сервиса возможность принимать и получать платежи от клиентов в этой криптовалюте.

Впервые компания заявила о планах добавить поддержку XRP до конца года еще в октябре. Теперь XRP пополнил список поддерживаемых сервисом криптовалют и стейблкоинов, в который на данный момент входят BTC, ETH, BCH, USDC, GUSD и PAX. Напомним, что поддержку USDC, GUSD и PAX BitPay добавил в прошлом месяце.

Теперь такие фирмы как Amazon, Microsoft, NewEgg и Burger King будут принимать XRP для оплаты подарочных карт. Директор по продуктам BitPay Шон Роллан (Sean Rolland) отметил преимущества добавления поддержки XRP и высоко оценил скорость транзакций криптовалюты, а также возможность масштабирования:



«Клиенты BitPay используют возможности оплаты через блокчейн и с помощью XRP могут предложить клиентам быстрый, экономичный и масштабируемый способ оплаты. Добавление XRP в качестве следующего актива, поддерживаемого BitPay, расширяет возможности использования блокчейна в индустрии платежей».



Напомним также, что торговая блокчейн-платформа для покупки, продажи и выкупа драгоценных металлов OneGold ранее в этом месяце объявила о партнерстве с BitPay, которое позволит клиентам покупать золото и другие ценные металлы за криптовалюты.

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