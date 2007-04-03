Додано: Сер 22 січ, 2020 04:24

На Всемирном экономическом форуме 2020 в Давосе недавно министр финансов США Стивен Мнучин заявил, отвечая на вопросы, что правительство США приветствует трансграничные платежные компании, которые делают транзакции как для розничных, так и для бизнес-клиентов более дешевыми.



Сообщество теперь считает, что он говорил и о Риппле.



В своих ответах Стивен Мнучин упомянул только MoneyGram, но поскольку его заявление было распространено генеральным директором Ripple Брэдом Гарлингхаусом на его странице в Twitter, некоторые представители сообщества XRP пришли к выводу, что регуляторы США в основном готовы признать и поддержать Ripple как часть инновационного финансового и банковская система.



Кроме того, все, что Мнучин сказал об этих трансграничных системах денежных переводов, относится и к Ripple:



«У трансграничных платежных систем есть преимущества в снижении затрат для потребителей и предприятий. Мы абсолютно поддерживаем компании, работающие над этим».



Ripple регистрирует более известных партнеров в своей сети

Со временем многие крупные мировые банки и гигантские платежные платформы начинают ощущать потребность в инновациях для удержания своих клиентов. Многие из них выбрали Ripple в качестве партнера в этой области.



В 2019 году Брэд Гарлингхаус хвастался, что около 300 новых партнеров сели в Ripple, в том числе крупные банки, такие как Santander и другие аналогичного масштаба. Однако не все из них используют XRP. Они просто используют технологию xCurrent Ripple для более быстрых транзакций.



Из платформ денежных переводов, крупнейшим на сегодняшний день , присоединившимся к Ripple, был MoneyGram , который широко использовал XRP. По словам его генерального директора Алекса Холмса, около 10 процентов всех транзакций (осенью 2019 года) были отправлены в Мексику с помощью XRP.



Использование монеты было одним из условий, на которых Риппл сделал несколько крупных инвестиций в MoneyGram в прошлом году.

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