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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 січ, 2020 18:12
Тестовые пампы альтов в начале года навевают на мысли, что АМД-Нвидиа готовятся к распродажам складов. Походу в фаворе будут ETC и BTG. Жду по ним минимум Х5 от цены начала года.
Додано: Вів 21 січ, 2020 00:48
Пліткують...
А есть и такая информация...По меньшей мере 38 из 100 крупнейших банков мира протестировали, интегрировали технологию трансграничных платежей Ripple или инвестировали в нее, согласно данным XRPArcade. Крупнейшим из них является японский холдинг Mitsubishi UFJ Financial Group, активы которого в совокупности насчитывают более $2,5 трлн. К 2021-22 появятся 30 криптовалют государств: криптодоллар, крипторубль, цифровой евро, и ещё много других. Xrp был тестовой валютой, для создания платежных коридоров и проверки надёжности цифровых платежей, уффф...ждём цифровые стейблкоины стран мира. Думаю, xrp будет наднациональной валютой для клиринговых расчетов.
Banco Topazio может сотрудничать с Ripple, доказательством чего является некоторая особенность на сайте учреждения. Там есть платформа, которая может иметь некоторое отношение к Ripple, судя по обозначению и символике.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 21 січ, 2020 06:38
Когда Риппл будет по 8000 долл. США за монету - куплю себе гражданство княжества Монако.
Додано: Вів 21 січ, 2020 15:17
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:46
агов КХ! пора витягувати козацьку шаблю!!!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:00
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 21 січ, 2020 23:19
XRP
Криптовалютный оператор BitPay добавил поддержку XRP, что дает пользователям сервиса возможность принимать и получать платежи от клиентов в этой криптовалюте.
Впервые компания заявила о планах добавить поддержку XRP до конца года еще в октябре. Теперь XRP пополнил список поддерживаемых сервисом криптовалют и стейблкоинов, в который на данный момент входят BTC, ETH, BCH, USDC, GUSD и PAX. Напомним, что поддержку USDC, GUSD и PAX BitPay добавил в прошлом месяце.
Теперь такие фирмы как Amazon, Microsoft, NewEgg и Burger King будут принимать XRP для оплаты подарочных карт. Директор по продуктам BitPay Шон Роллан (Sean Rolland) отметил преимущества добавления поддержки XRP и высоко оценил скорость транзакций криптовалюты, а также возможность масштабирования:
«Клиенты BitPay используют возможности оплаты через блокчейн и с помощью XRP могут предложить клиентам быстрый, экономичный и масштабируемый способ оплаты. Добавление XRP в качестве следующего актива, поддерживаемого BitPay, расширяет возможности использования блокчейна в индустрии платежей».
Напомним также, что торговая блокчейн-платформа для покупки, продажи и выкупа драгоценных металлов OneGold ранее в этом месяце объявила о партнерстве с BitPay, которое позволит клиентам покупать золото и другие ценные металлы за криптовалюты.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 22 січ, 2020 04:24
Давос 2020
На Всемирном экономическом форуме 2020 в Давосе недавно министр финансов США Стивен Мнучин заявил, отвечая на вопросы, что правительство США приветствует трансграничные платежные компании, которые делают транзакции как для розничных, так и для бизнес-клиентов более дешевыми.
Сообщество теперь считает, что он говорил и о Риппле.
В своих ответах Стивен Мнучин упомянул только MoneyGram, но поскольку его заявление было распространено генеральным директором Ripple Брэдом Гарлингхаусом на его странице в Twitter, некоторые представители сообщества XRP пришли к выводу, что регуляторы США в основном готовы признать и поддержать Ripple как часть инновационного финансового и банковская система.
Кроме того, все, что Мнучин сказал об этих трансграничных системах денежных переводов, относится и к Ripple:
«У трансграничных платежных систем есть преимущества в снижении затрат для потребителей и предприятий. Мы абсолютно поддерживаем компании, работающие над этим».
Ripple регистрирует более известных партнеров в своей сети
Со временем многие крупные мировые банки и гигантские платежные платформы начинают ощущать потребность в инновациях для удержания своих клиентов. Многие из них выбрали Ripple в качестве партнера в этой области.
В 2019 году Брэд Гарлингхаус хвастался, что около 300 новых партнеров сели в Ripple, в том числе крупные банки, такие как Santander и другие аналогичного масштаба. Однако не все из них используют XRP. Они просто используют технологию xCurrent Ripple для более быстрых транзакций.
Из платформ денежных переводов, крупнейшим на сегодняшний день , присоединившимся к Ripple, был MoneyGram , который широко использовал XRP. По словам его генерального директора Алекса Холмса, около 10 процентов всех транзакций (осенью 2019 года) были отправлены в Мексику с помощью XRP.
Использование монеты было одним из условий, на которых Риппл сделал несколько крупных инвестиций в MoneyGram в прошлом году.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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