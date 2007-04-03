Додано: Сер 22 січ, 2020 18:36

Ripple рассказала о новом понимании использования XRP в лице управляющего директора компании по Юго-Восточной Азии, Ближнему Востоку и Северной Африке Навина Гупты. По словам представителя Ripple, скоро страны начнут выпускать свои собственные цифровые валюты. Однако, по мнению сотрудника Ripple, эти цифровые формы фиата будут применяться для внутренних целей. Что же касается отправки этих денег за границу, там, как считает управляющий директор Ripple, пригодится платформа Ripple на основе XRP с ликвидностью по требованию. Это станет идеальным решением. Ripple ODL, то есть, ликвидность по требованию, создана для того, чтобы дать возможность финансовым учреждениям быстро конвертировать свои деньги в XRP, после чего они отправляются в соответствующую страну и снова конвертируются.



Представитель Ripple подчеркнул, что внутренние цифровые валюты так или иначе должны будут подчеркивать суверенитет государства, а потому выводить их на международный уровень прямо никто не будет. Однако при таком внутреннем применении, как отметил сотрудник Ripple, так или иначе оцифрованному фиату понадобится некий актив-мост для отправки в другие страны. Компания Ripple поддерживает XRP не только потому, что он подходит для трансграничных платежей, но прежде всего именно из-за такой роли моста. То есть, Ripple не говорит о том, что обязательно использовать XRP на внутреннем уровне. Однако при переводе внутренних цифровых валют нужен некий буфер, и этим буфером идеально способен выступить Ripple XRP.



Ripple XRP является достаточно эффективным для такого, учитывая, что все делается в режиме реального времени. Также скорость обработки операций с Ripple XRP достаточно высока, а затраты являются минимальными. Этот мост в виде Ripple XRP даст ту надежность, которую не может предоставить нынешняя, значительно устаревшая система. По словам Навина Гупты, у ODL на основе Ripple XRP есть огромный потенциал в плане перемещения внутренних цифровых валют через границу без необходимости иметь банковские счета по всему миру для облегчения платежей.



Представитель Ripple подчеркнул, что все будет происходить за несколько секунд, и не будет необходимости в так называемом предварительном финансировании или счетах ностро. При Ripple XRP все происходит в режиме реального времени, и для таких расчетов не нужны никакие дополнительные операции. Поэтому Ripple XRP можно назвать идеальным мостом для будущего финансов.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.