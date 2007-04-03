RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1658165916601661

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 132
1) дно вже було пройдено
22%
29
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:34

Хорошо идём. 7к-7,5к перед халвингом можем снова увидеть.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 993
З нами з: 14.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:41

  phantom_systems написав:Хорошо идём. 7к-7,5к перед халвингом можем снова увидеть.


А может и 5...6к, если 7к не сольют :)
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1554
З нами з: 15.10.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1658165916601661
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66, vovan_prm, дарий і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 3607, 3608, 3609
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
36083 182932362
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 23:47
proftpd66
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1499825
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 46956
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9055)
23.01.2020 23:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.