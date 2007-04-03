Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:44

Продажи Ripple XRP продолжали падать во второй половине 2019 года, когда продажи токена достигли исторического минимума в 4 квартале.



Согласно сообщению в блоге Ripple от 22 января, которое занимает третье место по величине рынка криптовалют по объему рыночной капитализации, общий объем продаж XRP в четвертом квартале 2019 года составил 13,08 миллиона долларов США, что более чем на 80% меньше по сравнению с 66,24 миллиона долларов США в третьем квартале 2019 года.



Массовое снижение продаж XRP в 2019 году не кажется неожиданным.В частности, квартальные продажи XRP последовательно снижались в 2019 году, поскольку Ripple инициировала паузу программных продаж в середине 2019 года.Объявляя о планах в июне, Ripple ожидал, что продажи XRP значительно упадут:



«В краткосрочной перспективе это означает, что продажи Ripple XRP во втором квартале 2019 года будут существенно ниже (в процентах от сообщенного объема), чем в предыдущем квартале — с нашей заявленной целью 20 бит/с для программных продаж объема XRP, как сообщает CoinMarketCapскорее всего, снизится до менее 10 бит/с.В долгосрочной перспективе, будучи более требовательными к нашим ожидаемым стандартам структуры рынка и отчетности, мы надеемся начать поднимать планку в масштабе всей отрасли ».



Поскольку Ripple начала сокращать объем программных продаж в третьем квартале, компания впоследствии увидела заметное снижение общих продаж XRP.



Во втором квартале 2019 года программные продажи Ripple составили почти 60% продаж XRP в этом квартале, составив 144 миллиона долларов из общего объема в 251 миллион долларов.В третьем квартале программные продажи составили 25% от общего объема продаж токенов, что составило более 66 миллионов долларов США.



Наконец, четвертый квартал 2019 года, по-видимому, является первым кварталом, когда Ripple, наконец, полностью избавилась от программных продаж, сосредоточившись исключительно на внебиржевых продажах.Таким образом, общий объем продаж XRP в 4 квартале 2019 года включал только внебиржевые продажи или прямые институциональные продажи.



Хотя Ripple явно не определяет срок программной продажи на своем веб-сайте, компания отмечает, что такие продажи связаны с пассивным исполнением сделки.Предполагается, что компания решила временно приостановить свои программные продажи в рамках своих усилий по решению проблемы искаженных объемов торгов на рынках криптовалют.Ripple написал в июле 2019 года:



«Программные продажи XRP Ripple были сделаны с целью минимизации влияния на рынок.Компания сделала это, ограничив программные продажи XRP тем, что она считает небольшим процентом от объема торгов, который был выполнен на нескольких биржах.Ripple опирается на программных партнеров по продажам, которые в основном выполняют сделки пассивно;их объемы торговли не меняются в зависимости от изменения цены XRP, но они увеличиваются по мере увеличения общих объемов торговли XRP ».



В рамках этой инициативы Ripple также перешел на «более консервативный эталон объема» для продаж XRP, перейдя от CoinMarketCap к CryptoCompare Top Tier.

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