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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1658165916601661

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 132
1) дно вже було пройдено
22%
29
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:34

Хорошо идём. 7к-7,5к перед халвингом можем снова увидеть.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:41

  phantom_systems написав:Хорошо идём. 7к-7,5к перед халвингом можем снова увидеть.


А может и 5...6к, если 7к не сольют :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:49

  Козак-характерник написав:Зображення

:?: :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:55

  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав:Зображення

:?: :P

:mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:44

XRP

Продажи Ripple XRP продолжали падать во второй половине 2019 года, когда продажи токена достигли исторического минимума в 4 квартале.

Согласно сообщению в блоге Ripple от 22 января, которое занимает третье место по величине рынка криптовалют по объему рыночной капитализации, общий объем продаж XRP в четвертом квартале 2019 года составил 13,08 миллиона долларов США, что более чем на 80% меньше по сравнению с 66,24 миллиона долларов США в третьем квартале 2019 года.

Массовое снижение продаж XRP в 2019 году не кажется неожиданным.В частности, квартальные продажи XRP последовательно снижались в 2019 году, поскольку Ripple инициировала паузу программных продаж в середине 2019 года.Объявляя о планах в июне, Ripple ожидал, что продажи XRP значительно упадут:

«В краткосрочной перспективе это означает, что продажи Ripple XRP во втором квартале 2019 года будут существенно ниже (в процентах от сообщенного объема), чем в предыдущем квартале — с нашей заявленной целью 20 бит/с для программных продаж объема XRP, как сообщает CoinMarketCapскорее всего, снизится до менее 10 бит/с.В долгосрочной перспективе, будучи более требовательными к нашим ожидаемым стандартам структуры рынка и отчетности, мы надеемся начать поднимать планку в масштабе всей отрасли ».

Поскольку Ripple начала сокращать объем программных продаж в третьем квартале, компания впоследствии увидела заметное снижение общих продаж XRP.

Во втором квартале 2019 года программные продажи Ripple составили почти 60% продаж XRP в этом квартале, составив 144 миллиона долларов из общего объема в 251 миллион долларов.В третьем квартале программные продажи составили 25% от общего объема продаж токенов, что составило более 66 миллионов долларов США.

Наконец, четвертый квартал 2019 года, по-видимому, является первым кварталом, когда Ripple, наконец, полностью избавилась от программных продаж, сосредоточившись исключительно на внебиржевых продажах.Таким образом, общий объем продаж XRP в 4 квартале 2019 года включал только внебиржевые продажи или прямые институциональные продажи.

Хотя Ripple явно не определяет срок программной продажи на своем веб-сайте, компания отмечает, что такие продажи связаны с пассивным исполнением сделки.Предполагается, что компания решила временно приостановить свои программные продажи в рамках своих усилий по решению проблемы искаженных объемов торгов на рынках криптовалют.Ripple написал в июле 2019 года:

«Программные продажи XRP Ripple были сделаны с целью минимизации влияния на рынок.Компания сделала это, ограничив программные продажи XRP тем, что она считает небольшим процентом от объема торгов, который был выполнен на нескольких биржах.Ripple опирается на программных партнеров по продажам, которые в основном выполняют сделки пассивно;их объемы торговли не меняются в зависимости от изменения цены XRP, но они увеличиваются по мере увеличения общих объемов торговли XRP ».

В рамках этой инициативы Ripple также перешел на «более консервативный эталон объема» для продаж XRP, перейдя от CoinMarketCap к CryptoCompare Top Tier.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Надеюсь, теперь понятно, зачем пнули вверх альты? Та и деда тоже :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:02

  Vitaka написав:Надеюсь, теперь понятно, зачем пнули вверх альты? Та и деда тоже :mrgreen:

Шанс для тих, хто ріплу не встиг по 0.19$ затарити... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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