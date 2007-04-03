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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:47
Козак-характерник написав:
Ми будєм багатиє...
Козак-характерник написав:
Ripple (XRP) совершил бычий прорыв линии нисходящего сопротивления, поддерживавшейся на рынке 483 дня. Это может стать началом нового бычьего тренда. Последующий рост может оказаться воистину впечатляющим.
Богатіє ето создатєлі ріпла, которіє слівают єго лохам.
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Zebra
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:10
Zebra написав: Козак-характерник написав:
Ми будєм багатиє...
Козак-характерник написав:
Ripple (XRP) совершил бычий прорыв линии нисходящего сопротивления, поддерживавшейся на рынке 483 дня. Это может стать началом нового бычьего тренда. Последующий рост может оказаться воистину впечатляющим.
Богатіє ето создатєлі ріпла, которіє слівают єго лохам.
Создатели риппл похожи на индейцев, отдающих золото за стеклянные бусы. Сами не понимают реальную ценность того, что они создали.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:37
Zebra написав: Козак-характерник написав:
Ми будєм багатиє...
Козак-характерник написав:
Ripple (XRP) совершил бычий прорыв линии нисходящего сопротивления, поддерживавшейся на рынке 483 дня. Это может стать началом нового бычьего тренда. Последующий рост может оказаться воистину впечатляющим.
Богатіє ето создатєлі ріпла, которіє слівают єго лохам.
Зьобра, ти дійсно не розумієш, що ріпла на дні? Таких солодких цін ми вже не побачимо скоро...
І коли ми будєм багатими, ти лише нюхатимеш запах шашличку здаля...
Принюхайся краще до ріпли...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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