Козак-характерник написав:Ripple (XRP) совершил бычий прорыв линии нисходящего сопротивления, поддерживавшейся на рынке 483 дня. Это может стать началом нового бычьего тренда. Последующий рост может оказаться воистину впечатляющим.
Козак-характерник написав:Ripple (XRP) совершил бычий прорыв линии нисходящего сопротивления, поддерживавшейся на рынке 483 дня. Это может стать началом нового бычьего тренда. Последующий рост может оказаться воистину впечатляющим.
Козак-характерник написав:Ripple (XRP) совершил бычий прорыв линии нисходящего сопротивления, поддерживавшейся на рынке 483 дня. Это может стать началом нового бычьего тренда. Последующий рост может оказаться воистину впечатляющим.
Козак-характерник написав:Зьобра, ти дійсно не розумієш, що ріпла на дні? Таких солодких цін ми вже не побачимо скоро... І коли ми будєм багатими, ти лише нюхатимеш запах шашличку здаля... Принюхайся краще до ріпли...
Я принюхався до ефіру, який стартане от от. А ріпл принципово ігнорую, бо він друкується кліком мишки.