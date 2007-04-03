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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1659166016611662

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 132
1) дно вже було пройдено
22%
29
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:47

  Козак-характерник написав:Ми будєм багатиє... :D

  Козак-характерник написав:Ripple (XRP) совершил бычий прорыв линии нисходящего сопротивления, поддерживавшейся на рынке 483 дня. Это может стать началом нового бычьего тренда. Последующий рост может оказаться воистину впечатляющим.



Богатіє ето создатєлі ріпла, которіє слівают єго лохам.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:10

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Ми будєм багатиє... :D

  Козак-характерник написав:Ripple (XRP) совершил бычий прорыв линии нисходящего сопротивления, поддерживавшейся на рынке 483 дня. Это может стать началом нового бычьего тренда. Последующий рост может оказаться воистину впечатляющим.



Богатіє ето создатєлі ріпла, которіє слівают єго лохам.

Создатели риппл похожи на индейцев, отдающих золото за стеклянные бусы. Сами не понимают реальную ценность того, что они создали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

airmax78, не отдают, а продают за ниправильные деньги :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:37

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Ми будєм багатиє... :D

  Козак-характерник написав:Ripple (XRP) совершил бычий прорыв линии нисходящего сопротивления, поддерживавшейся на рынке 483 дня. Это может стать началом нового бычьего тренда. Последующий рост может оказаться воистину впечатляющим.


Богатіє ето создатєлі ріпла, которіє слівают єго лохам.


Зьобра, ти дійсно не розумієш, що ріпла на дні? Таких солодких цін ми вже не побачимо скоро... :) І коли ми будєм багатими, ти лише нюхатимеш запах шашличку здаля... :D Принюхайся краще до ріпли... :wink:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 01:12

  Козак-характерник написав:Зьобра, ти дійсно не розумієш, що ріпла на дні? Таких солодких цін ми вже не побачимо скоро... :) І коли ми будєм багатими, ти лише нюхатимеш запах шашличку здаля... :D Принюхайся краще до ріпли... :wink:

Я принюхався до ефіру, який стартане от от.
А ріпл принципово ігнорую, бо він друкується кліком мишки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 01:21

Ріпла - кефір

Кефір - вєсчь... :D Переллємо ріплу в кефір на іксах. Все по черзі.
ЗображенняЗображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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