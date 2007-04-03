Богатіє ето создатєлі ріпла, которіє слівают єго лохам.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:47
Богатіє ето создатєлі ріпла, которіє слівают єго лохам.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:10
Создатели риппл похожи на индейцев, отдающих золото за стеклянные бусы. Сами не понимают реальную ценность того, что они создали.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
airmax78, не отдают, а продают за ниправильные деньги
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:37
Зьобра, ти дійсно не розумієш, що ріпла на дні? Таких солодких цін ми вже не побачимо скоро... І коли ми будєм багатими, ти лише нюхатимеш запах шашличку здаля... Принюхайся краще до ріпли...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 25 січ, 2020 01:12
Я принюхався до ефіру, який стартане от от.
А ріпл принципово ігнорую, бо він друкується кліком мишки.
Додано: Суб 25 січ, 2020 01:21
Ріпла - кефір
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 25 січ, 2020 12:59
XRP
Ripple XRP теперь будет вместе с долларом США в кванто-свопе на BitMEX. Кванто-своп представляет собой процентный своп кросс-валюты, где один контрагент выплачивает другому по процентной ставке. Когда срок действия контракта истекает, условная сумма оплачивается наличными по заранее установленному обменному курсу. Такие свопы могут быть полезны для тех, кто пребывает в поисках ликвидности и в тех случаях, когда они могут размещать маржу в предпочитаемой валюте. Продукт кванто-своп для Ripple XRP и доллара США будет запущен 5 февраля 2020 года.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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