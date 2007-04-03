Додано: Суб 25 січ, 2020 12:59

Ripple XRP теперь будет вместе с долларом США в кванто-свопе на BitMEX. Кванто-своп представляет собой процентный своп кросс-валюты, где один контрагент выплачивает другому по процентной ставке. Когда срок действия контракта истекает, условная сумма оплачивается наличными по заранее установленному обменному курсу. Такие свопы могут быть полезны для тех, кто пребывает в поисках ликвидности и в тех случаях, когда они могут размещать маржу в предпочитаемой валюте. Продукт кванто-своп для Ripple XRP и доллара США будет запущен 5 февраля 2020 года.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.