Богатіє ето создатєлі ріпла, которіє слівают єго лохам.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:47
Богатіє ето создатєлі ріпла, которіє слівают єго лохам.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:10
Создатели риппл похожи на индейцев, отдающих золото за стеклянные бусы. Сами не понимают реальную ценность того, что они создали.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
airmax78, не отдают, а продают за ниправильные деньги
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:37
Зьобра, ти дійсно не розумієш, що ріпла на дні? Таких солодких цін ми вже не побачимо скоро... І коли ми будєм багатими, ти лише нюхатимеш запах шашличку здаля... Принюхайся краще до ріпли...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 25 січ, 2020 01:12
Я принюхався до ефіру, який стартане от от.
А ріпл принципово ігнорую, бо він друкується кліком мишки.
Додано: Суб 25 січ, 2020 01:21
Ріпла - кефір
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 25 січ, 2020 12:59
XRP
Ripple XRP теперь будет вместе с долларом США в кванто-свопе на BitMEX. Кванто-своп представляет собой процентный своп кросс-валюты, где один контрагент выплачивает другому по процентной ставке. Когда срок действия контракта истекает, условная сумма оплачивается наличными по заранее установленному обменному курсу. Такие свопы могут быть полезны для тех, кто пребывает в поисках ликвидности и в тех случаях, когда они могут размещать маржу в предпочитаемой валюте. Продукт кванто-своп для Ripple XRP и доллара США будет запущен 5 февраля 2020 года.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:17
Козак-характерник
ну все КХ, є час до квітня зайти в чорні брудні гавані, бо потім фінмон буде щекотатки козацькі яйця вже від 30К грн!
Якщо біржі, обмінники, банки або інші компанії здійснюють платежі в криптовалюті в еквіваленті від 30 тис. грн, вони повинні перевірити таку операцію і зібрати докладну інформацію про клієнта. Клієнт, у свою чергу, зобов'язаний надати вичерпну інформацію про походження та призначення своїх віртуальних активів.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 27 січ, 2020 07:25
Руки короткі. Ці скамери навіть не розуміють, що самі говорять...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 27 січ, 2020 07:26
Цифрова війна
Цифровий юань може з’явитися раніше цифрового долара. Цифровий юань може з’явитися вже в цьому році.
Поки не ясно, яку форму можуть прийняти цифрові валюти центробанків. Вони можуть бути побудовані на архітектурі блокчейн.
Криптовалюта центробанків повинна полегшити транскордонні платежі і знизити ризик корупції і відмивання грошей, вважає Анрі Арсланян, глава кріптовалютного підрозділу PwC.
«Ми пропонує ввести цифрову форму долара, яка буде випускатися центробанком і буде доступна для користувачів через традиційну банківську систему», – зазначає Крістофер Джанкарло, голова Комісії з цінних паперів і бірж.
Глава ФРС Джером Пауелл визнає, що центробанк розглядає можливість створення цифрового долара. ФРС не поспішає з цифровим доларом, так як він може зумовити волатильність звичайного долара в короткостроковій перспективі.
Ймовірно, ФРС не стане першою в плані централізованої криптовалюта, проте її проект повинен бути готовий до запуску. Цифровий юань зіграє важливу стратегічну роль у спробах Китаю стати світовою супердержавою і в протистоянні з доларом США в плані резервної валюти, вважає Гаррік Хілман, глава дослідницького підрозділу Лондонської школи економіки.
Цифровий юань може використовуватися в торгівлі та інфраструктурних угодах в рамках ініціативи «Один пояс – один шлях».
Центробанки Британії, Японії, єврозони, Швеції та Швейцарії, разом з Банком міжнародних розрахунків оцінюють можливість створення власних криптовалют. “Валюти майбутнього-важлива тема, яка обговорювалася в Давосі.
Каталізаторами для цього став проект libra від Facebook і криптовалюта Народного банку Китаю», – підсумовує Арсланян
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
|