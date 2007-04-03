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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1660166116621663

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 132
1) дно вже було пройдено
22%
29
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Цифровой доллар и юань и так существуют, в виде безналичных.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:57

RIPPLE NEWS

Ripple ведет переговоры с SEC относительно XRP и статуса данного актива. Ранее рекомендации SEC относительно Ripple XRP звучали в ходе судебных разбирательств. SEC утверждала, что Ripple XRP якобы является ценной бумагой. Однако это не привело к каким-то серьезным последствиям. В частности, генеральный директор компании Ripple подчеркнул, что материалы SEC имеют характер рекомендаций, а потому не могут рассматриваться на законодательном уровне. Это означало, что они не могут быть восприняты судом.

Кроме того, ряд других важных мировых структур не раз подчеркивали, что Ripple XRP относится именно к цифровым активам. Спустя время представители SEC заявили, что могут изменить свое мнение относительно Ripple XRP, пересмотрев понимания блокчейна. Как итог, результатом этого и могли стать прямые переговоры Ripple с SEC. Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус во время Всемирного экономического форума 2020 в Давосе сообщил о факте переговоров с SEC.

Ripple XRP собирается достичь новых рекордов в двух крупнейших коридорах по индексу ликвидности, и это возможно благодаря глобальному поставщику платежных услуг MoneyGram, который использует Ripple ODL. Ripple XRP приблизился к тому, чтобы побить новый рекорд в отношении индекса ликвидности в двух коридорах ODL, установленных MoneyGram, а именно в Мексике и на Филиппинах. В Мексике этот коридор проходит через крупнейшего местного цифрового трейдера Bitso. Ripple также инвестировала в эту компанию в прошлом году, чтобы финансировать ее дальнейшее развитие.

Как заявил исполнительный директор MoneyGram Алекс Холмс в прошлом году во время крупной конференции Ripple Swell в Сингапуре, на тот момент около 10% всех транзакций, совершенных MoneyGram в Мексику, проводились с использованием Ripple XRP. Глобальный сервис платежей, управляемый MoneyGram, использует ликвидность по требованию от Ripple. На Филиппинах коридор проходит через крипто-торговую платформу Coins.ph. Текущий ATH индекса ликвидности Ripple XRP на Битсо составляет 11 138 681. Текущий объем торгов очень близок к тому, чтобы преодолеть эту цифру.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ракета XRP на стартовой площадке. Прогревает двигатели. Удобнее всего для расчетов и всего остального, если курс установится на уровне 1 к 1 с долл. США.
airmax78
 
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