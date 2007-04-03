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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1661166216631664

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 132
1) дно вже було пройдено
22%
29
2) не нижче 3500
11%
14
3) 3250-3499
5%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
3%
4
9) нижче 2000
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:29

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Признаюсь честно, не сдержался открыл позицию на 10000 штучек к битку по маржиналке. Посмотрим, сыграет ли ставка, т.к. к битку он все еще на дне валяется, бери и руби капусту.

В мене 13000 ріпли. :) З хвостиком.


КХ всех рипловирусом заразил :) Я тоже 8к+ прикупил :mrgreen:
П.С. На Х5 не рассчитываю, но 15...50% по кроссу может и отрастёть :) Уверх знамо.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Еще месяц назад все (я в том числе) называли Риппл скамом и мусором. Но никогда не поздно признать ошибки и раскаяться. Раскаяться чтобы разбогатеть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:52

  airmax78 написав:Еще месяц назад все (я в том числе) называли Риппл скамом и мусором. Но никогда не поздно признать ошибки и раскаяться. Раскаяться чтобы разбогатеть.


Ну посмотрим :) У меня жадность и жажда сверх прибыли победила осторожность.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:56

  Vitaka написав:
  airmax78 написав:Еще месяц назад все (я в том числе) называли Риппл скамом и мусором. Но никогда не поздно признать ошибки и раскаяться. Раскаяться чтобы разбогатеть.


Ну посмотрим :) У меня жадность и жажда сверх прибыли победила осторожность.

Криптовалюты - это в первую очередь о жадности. Во вторую очередь - ... о жадности. И в третью очередь - ... о жадности.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 02:19

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Признаюсь честно, не сдержался открыл позицию на 10000 штучек к битку по маржиналке. Посмотрим, сыграет ли ставка, т.к. к битку он все еще на дне валяется, бери и руби капусту.

В мене 13000 ріпли. :) З хвостиком.


Ну и кто будет пампить Рипл, Битмайн или Нвидия ? И зачем ? :)
andrein
 
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